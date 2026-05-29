Stars Oliver Pocher spricht erneut über Streit mit Amira Aly

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 14:00 Uhr

Zwischen Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Amira Aly herrscht weiterhin dicke Luft.

Nachdem der Comedian bereits vor wenigen Tagen öffentlich seinem Ärger über Amiras Schwangerschafts-News Luft gemacht hatte, äußerte er sich nun erneut ausführlich zu dem Thema.

Pocher hatte sich vor allem darüber aufgeregt, dass er die Schwangerschaft nicht persönlich von seiner Ex erfahren habe, sondern erst durch Medienberichte davon erfuhr. Besonders enttäuscht sei er gewesen, weil die beiden am Tag der Veröffentlichung sogar noch Kontakt miteinander gehabt hätten. In seinem Podcast ‚Patchwork Boys‘ bezeichnete er das Verhalten seiner Ex deshalb als „beschissen und respektlos“.

Auch in der aktuellen Podcast-Folge wurde erneut über die Situation gesprochen. Podcast-Partner Pietro Lombardi erzählte, dass viele Menschen im Netz Verständnis für Pocher gezeigt hätten. Zahlreiche Nutzer hätten ihm geschrieben, dass man bei gemeinsamen Kindern eine solche Nachricht vorher persönlich mitteilen sollte. Daraufhin berichtete Oliver Pocher von seinem ersten Treffen mit Amira Aly nach dem öffentlichen Baby-News-Wirbel. Dabei machte er deutlich, dass ihn die Situation weiterhin beschäftigt. Provokant erklärte der Moderator: „Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger“ Anschließend ergänzte er außerdem: „Rein faktisch weiß ich es nicht.“

Mit seinen Aussagen sorgt Pocher erneut für Diskussionen. Ob sich das Verhältnis zwischen den beiden in Zukunft wieder entspannen wird, bleibt derzeit offen.