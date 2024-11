Stars Amira Aly: Sie hatte panische Angst um ihre Kinder

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 14:00 Uhr

Amira Aly war in großer Sorge um ihre beiden Jungs – ihr Ex Oliver Pocher hat die Kinder nicht wie verabredet zu ihr gebracht.

Amira Aly (32) berichtet von dem Vorfall selbst in ihrem Podcast ,Liebes Leben’. Darin erzählt sie ihrem Bruder Hima was sich zugetragen hat und warum sie so panisch reagierte. Alles ereignete sich am Geburtstag des ältesten Sohnes des Ex-Paares. Um die Vorbereitungen für den großen Tag in Ruhe machen zu können, waren die Kinder bei Oli untergebracht. Er wollte sie um 18 Uhr zurück zu ihrer Mutter bringen, doch er kam nicht und zudem war er nicht mehr erreichbar.

Als langsam Panik in Amira hochstieg, rief sie ihren Bruder an. „Es war schon längst Schlafenszeit für die Kinder. Das kann ja nicht sein. Da wurde ich nervös. Ich habe total Panik bekommen. Ich habe auch irgendwann geweint“, schilderte sie, doch ihr Bruder hakte ein: „Du hast ins Handy geschrien. Du hast die Fassung verloren.“ Auch Hima habe Oli nicht erreicht, doch im Gegensatz zu seiner Schwester hat er nicht die Fassung verloren und war nicht im „Helikopter-Modus”. Kurze Zeit später hätten Olivers Mobilgeräte wieder Empfang gehabt. Er hat auf dem Weg zu Aly mit seinen Söhnen bei einer Burger-Kette angehalten, um zu essen.