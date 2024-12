Stars Amira Aly: Verliebter auftritt mit Moderator Christian Düren

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 18:00 Uhr

Amira Aly und Christian Düren zeigen sich offiziell zusammen als Paar.

Dass die beiden frisch verliebt und happy sind, sieht man bereits regelmäßig auf Social Media. Jetzt haben Amira und Christian aber auch den Gang über den roten Teppich zusammen gewagt. Beim „Barbara Tag by Mon Chéri“ in München traten sie gemeinsam auf und machten nebeneinander eine gute Figur. Amira trug ein dunkelblaues, trägerloses Samtkleid. Ihre Haare waren offen, nur an einer Seite leicht zurückgesteckt, und sie trug dezenten Silberschmuck und eine silberne Tasche. Christian kam dagegen ganz in schwarz und trug einen schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd und passenden Schuhen.

Die Vox-Moderatorin, die sich gerade von Oliver Pocher scheiden lässt, gab im Sommer bekannt, nun mit Moderations-Kollege Christian Düren zusammen zu sein. Nach der Modenschau des Labels Marc Cain im Juli postete sie ein gemeinsames Foto von sich und Christian und machte die Beziehung damit offiziell.

Amira und Oliver Pocher gaben im August 2023 ihre Trennung nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe, aus der zwei gemeinsame Söhne stammen, bekannt. Im Juli 2024 wurde die Scheidung vor dem Familiengericht in Köln offiziell vollzogen. Amira Pocher kehrte daraufhin zu ihrem Geburtsnamen „Amira Aly“ zurück. Den gemeinsamen Podcast ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘ setzte Oliver danach mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden fort.