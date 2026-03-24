Stars Amira Aly will ein Baby mit Christian Düren

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 14:00 Uhr

Die Moderatorin ist bereits zweifache Mutter - nun wünscht sie sich ein Kind mit ihrem Freund Christian Düren.

Amira Aly träumt von einem gemeinsamen Kind mit Christian Düren.

Die Moderatorin hat bereits zwei Söhne aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher. Seit 2024 ist sie mit ihrem TV-Kollegen liiert. Bei einem Fotoshooting für die Marke Lascana sprach Amira nun offen über ihre Familienplanung. Auf die Frage, ob sie sich weiteren Nachwuchs wünsche, enthüllte sie laut ‚Bunte‘: „Ich hätte schon gerne noch mindestens ein Kind. Zwei weiß ich jetzt nicht – aber eins.“

Ausschlaggebend dafür sei die Schwangerschaft ihrer besten Freundin gewesen. „Ich habe gesehen, wie meine Söhne mit diesem Baby umgehen. Das war herzerwärmend. Dann dachte ich: Okay, die sind jetzt in einem Alter, die wären richtig coole große Brüder“, schwärmte Amira. Auch zu einer möglichen Hochzeit mit Christian Düren äußerte sich die Podcasterin. „Wann – das weiß ich ja nicht. Ich bin ja old-fashioned. Ich mache hier nicht die Anträge“, verriet sie.

In dem Interview betonte die Österreicherin außerdem, dass ihre Söhne für sie stets an erster Stelle stehen. „Alles, was die Kinder angeht, mache ich selber“, erklärte sie RTL zufolge. „Ich fahre sie in die Schule oder in den Kindergarten. Ich hole sie ab, ich bringe sie ins Bett, ich koche ihr Essen, ich bin einfach da.“ Das sei ihr „Job“.

Vergangenen Monat reisten Amira Aly und Christian Düren zusammen nach Ägypten. Auch Amiras Söhne und ihr Bruder Hima waren bei dem emotionalen Trip mit dabei. „Das letzte Mal, als ich an diesem Ort war, durfte ich nach 23 Jahren zum ersten Mal meine Familie in die Arme schließen – meinen Vater, meine Tanten, meine Geschwister, meine Großeltern, meine Cousins und Cousinen“, schrieb die TV-Beauty bewegt auf Instagram.