Stars Amira Pocher: Behält sie Ollis Nachnamen?

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2024, 08:00 Uhr

Die Ehe der Pochers ist Geschichte - verabschiedet sich die Moderatorin nun auch von ihrem berühmten Nachnamen?

Amira Pocher verrät, ob sie nach der Scheidung von Oliver Pocher ihren Mädchennamen wieder annehmen wird.

Die beiden Stars gaben im vergangenen Sommer ihre Trennung nach sieben Jahren Beziehung bekannt. Es folgte ein bitterböser Rosenkrieg, der monatelang die Schlagzeilen bestimmte. In ihrem Podcast ‚Liebes Leben‘ unterhält sich die Moderatorin nun mit ihrem Bruder Hima darüber, ob sie den prominenten Nachnamen ihres Ex behalten wird.

Amiras Mädchenname lautet Aly – nimmt sie diesen bald wieder an? „Ich verstehe nicht, warum das von jemandem gefordert wird, der in der Öffentlichkeit steht“, stellt die 31-Jährige klar. Den Grund für ihre Einstellung verrät sie ebenfalls: „Mir geht es nicht um den Namen per se, sondern um den Namen meiner Kinder und dass es für mich komplizierter wird, wenn ich anders heiße als meine Kinder.“ Zusammen mit dem Comedian hat die Österreicherin zwei Söhne.

Um denselben Nachnamen wie ihre Kinder zu haben, müsste sie auch diese umbenennen. Doch so einfach ist das nicht: Dafür bräuchte Amira die Zustimmung des Vaters. „Das wird er nicht machen, das kann ich dir exklusiv verraten“, prophezeit die Podcasterin. Mit Blick auf die Zukunft fügt sie hinzu: „Mal schauen, was die nächsten Monate passiert, ich sage mal nur so: ‚Lass dich überraschen.'“