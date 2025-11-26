Stars Amtsgericht ordnet ärztliche Begutachtung für Rapper Haftbefehl an

Haftbefehl - Aykut Anhan - Oktober 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 18:00 Uhr

Das Amtsgericht Darmstadt hat im Fall des Rappers Haftbefehl eine ärztliche Begutachtung angeordnet.

Hintergrund ist ein Unfall, bei dem der Musiker Anfang 2024 mit einem Auto gegen die Glasfront eines Cafés gefahren sein soll. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt, anschließend soll der Rapper den Unfallort verlassen haben. Die Staatsanwaltschaft erhob 2025 Anklage.

Haftbefehl hat den Vorfall über seinen Anwalt eingeräumt. Seine Verteidigung verweist jedoch auf eine mögliche verminderte Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt des Unfalls. Das Gericht lässt deshalb nun prüfen, ob körperliche oder psychische Beeinträchtigungen seine Handlungsfähigkeit beeinflusst haben könnten. „Jetzt muss das Amtsgericht entscheiden, ob das Verfahren eröffnet wird. Darüber ist laut einem Gerichtssprecher noch nicht entschieden worden“, sagte ein Sprecher des Gerichts laut ‚FAZ‘. „Im Zwischenverfahren habe das Gericht aber beschlossen, den Angeschuldigten im Hinblick auf seine Schuldfähigkeit zur Tatzeit ärztlich begutachten zu lassen.“

Die Begutachtung soll klären, ob der Musiker voll schuldfähig war oder ob eine eingeschränkte Verantwortlichkeit vorliegt. Das Ergebnis könnte entscheidend dafür sein, ob Haftbefehl eine reguläre Haftstrafe droht oder ob alternative Maßnahmen – etwa eine therapeutische Unterbringung – infrage kommen.

In der Vergangenheit hatte der Rapper selbst öffentlich über gesundheitliche Probleme und Phasen intensiver Belastung gesprochen. Diese Aspekte könnten laut juristischen Einschätzungen eine Rolle bei der aktuellen Bewertung seiner Schuldfähigkeit spielen. Ein Termin für weitere gerichtliche Schritte steht derzeit noch aus.