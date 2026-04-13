Stars Drei Jahre haben gereicht: Elyas M’Barek kommt zurück nach Deutschland

Elyas M’Barek at Liebesdings Premier Cologne July 2022 - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 14:15 Uhr

Drei Jahre haben gereicht und Elyas M'Barek kommt zurück nach Deutschland.

Nach einem Leben zwischen Filmsets, Großstadtflair und internationalem Jetset zieht es Elyas M’Barek zurück zu seinen Wurzeln.

Drei Jahre nach seinem Umzug in die USA kehrt der Schauspieler nun nach Deutschland zurück und verabschiedet sich von seinem Leben in New York. Die Entscheidung verkündete der 43-Jährige öffentlich beim ‚Founder Summit‘ in Wiesbaden. Seine Begründung klingt pragmatisch: Die USA und vor allem der Big Apple seien schlicht zu teuer geworden. New York sei zwar „geil“, aber einfach zu kostenintensiv, erklärte M’Barek offen. „Es ist echt extrem teuer“, musste der Filmstar zugeben.

Doch nicht nur die hohen Lebenshaltungskosten spielten eine Rolle. Vor allem das ständige Pendeln zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland habe ihn zunehmend belastet. „Dieses Reisen ist zu anstrengend. Ich bin zu weit weg und zu unflexibel“, so der Schauspieler weiter. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Riso, die aus den USA stammt, habe er die Entscheidung bewusst getroffen. Das Paar hatte sich 2023 für ein Leben in New York entschieden und lebte zuletzt im angesagten Stadtteil Brooklyn – direkt an der ikonischen Brooklyn Bridge. Ein Ort, den M’Barek selbst augenzwinkernd beschrieb: „Ich wohne da, wo alle diese Fotos machen.“

Nun soll es zurück nach München gehen – in die Stadt, in der seine Karriere einst begann. Dort plant der Schauspieler nicht nur privat einen Neuanfang, sondern auch beruflich. Mit seiner Produktionsfirma möchte er künftig wieder stärker in Deutschland arbeiten und neue Filmprojekte realisieren. Zuletzt hatte der Profi die Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl produziert, die weit über die Deutschrapszene hinaus Wellen schlug. In der bayrischen Hauptstadt will M’Barek übrigens keine Wohnung wohnung: „Ich will mieten, zu viel Besitz erschwert das Leben.“