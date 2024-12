Stars Amy Adams: Sie hat eine „andere Perspektive“ auf das Muttersein

Amy Adams - Governors Ball - November 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 11:00 Uhr

Amy Adams sprach darüber, dass sie jetzt eine „andere Perspektive“ auf das Muttersein habe.

Die 50-jährige Schauspielerin hat die 14-jährige Aviana mit ihrem Ehemann Darren Le Gallo und spielt in ,Nightbitch‘ eine Künstlerin, die ihre Karriere unterbricht, um Hausfrau zu sein und sich daraufhin langsam in einen Hund verwandelt.

Die Darstellerin verriet in einem Gespräch mit der amerikanischen TV-Fernsehsendung ,Extra‘: „Sie ist einfach an einem Punkt angekommen, an dem sie sich nicht wirklich Zeit für sich selbst nimmt. Sie ist ein bisschen verloren; ihre Identität veränderte sich. Sie hat irgendwie aufgegeben, was sie zu sein glaubte, aber sie fand noch nicht heraus, wer sie außerhalb der Mutterschaft sein wird, die sie liebt, aber sie fühlt sich ein bisschen isoliert … Es ist viel.“ Adams fügte hinzu: „Als sie damit beginnt, sich auf diese Idee einzulassen, diese Art von magischem Realismus der Transformation, dann betritt sie eine wildere, organischere Art der Erziehung und wir bewegen uns dadurch zu einem viel selbstbewussteren und zielstrebigeren Menschen hin. Genau, ich denke, das hat mir definitiv eine andere Perspektive gegeben.” Die Figur der ,Verwünscht‘-Darstellerin ist in dem Film nur unter dem Namen „Mutter” bekannt und Amy wies darauf hin, dass dies bewusst gemacht wurde, um den „Mangel an Identität“ zu thematisieren, den man wegen der Elternschaft empfinden kann.