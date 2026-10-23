Stars Amy Winehouse: Musical mit ihren Songs für Londons West End geplant

Amy Winehouse - Strictly Come Dancing 2009 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 11:00 Uhr

Ein Musical mit den Songs von Amy Winehouse wird für Londons West End geplant.

Ein Musical mit den Songs von Amy Winehouse soll Berichten zufolge für das Londoner West End entwickelt werden.

Die Produktion soll auf der Musik der 2011 im Alter von nur 27 Jahren gestorbenen Sängerin basieren. Als Produzentin ist offenbar die Broadway-erfahrene Catherine Schreiber beteiligt. Sie war bereits an Produktionen wie ‚Cabaret‘, ‚Rent‘ und der Bühnenversion von Disneys ‚High School Musical‘ beteiligt. Wie das Branchenmagazin ‚Variety‘ berichtet, läuft das Casting für das neue Musical bereits. Noch unklar ist allerdings, ob die Inszenierung das Leben der britischen Sängerin erzählen oder eine eigenständige Geschichte rund um ihre Musik entwickeln wird.

Auch Mitch Winehouse, Amys Vater und Verwalter des Nachlasses der verstorbenen Künstlerin, soll in das Projekt eingebunden sein. Er hatte sich bereits vor Jahren dafür ausgesprochen, die Musik seiner Tochter auf die Theaterbühne zu bringen. 2017 erklärte Mitch Winehouse gegenüber der britischen Zeitung ‚The Sun‘, dass ein Musical über das Leben und die Musik seiner Tochter bereits im Gespräch sei. „Es wird darüber gesprochen, in naher Zukunft ein Musical zu entwickeln, das ihr Leben und ihre Musik würdigt. Ich würde mir sehr wünschen, dass es dazu kommt, und habe bereits meine Zustimmung gegeben“, sagte er damals. Die Produktion sei für das Londoner West End vorgesehen. Dabei gehe es der Familie vor allem darum, Amy als Künstlerin in Erinnerung zu behalten und ihr Leben nicht auf ihre Suchtprobleme zu reduzieren. „Wir wollen etwas schaffen, das Amy so in Erinnerung ruft, wie sie wirklich war. Sie war so viel mehr als nur Drogen und Alkohol“, betonte Mitch Winehouse. Stattdessen solle die Produktion zeigen, wie sich seine Tochter musikalisch entwickelt habe. „Wir wollen etwas Positives darüber erzählen, wie sie ihre Musik entwickelt hat. Was häufig unerwähnt bleibt, ist, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes bereits drei Jahre lang drogenfrei war.“

Die Berichte über das geplante Musical kommen kurz nach einem großen Tribute-Konzert in London, bei dem zahlreiche Musiker das Werk von Amy Winehouse würdigten. Anlass war der 20. Jahrestag ihres Erfolgsalbums ‚Back to Black‘. Zu den Künstlern, die bei der Veranstaltung im Roundhouse im Norden Londons auftraten, gehörten Jorja Smith, Mark Ronson, Lianne La Havas und Corinne Bailey Rae. Bei der Show mit dem Titel ‚Amy Winehouse: Back to Black at 20‘ wurde das Album vollständig aufgeführt.