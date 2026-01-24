Stars Andrea Berg plant großzügiges Geschenk zu ihrem Geburtstag

Andrea Berg - 07.01.17 - Berlin - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2026, 13:00 Uhr

Andrea Berg plant ein großzügiges Geschenk zu ihrem Geburtstag.

Zu ihrem 60. Geburtstag plant Schlagersängerin Andrea Berg eine besondere Geste.

Statt nur im Kreise ihrer Lieben zu feiern, will die 59-jährige Musikerin ihr Jubiläum zum Anlass nehmen, anderen Menschen aktiv zu helfen – und das mit einer beachtlichen Summe Geld. In der ‚NDR Talk Show‘ kündigte Andrea Berg kürzlich an, dass sie anlässlich ihres runden Geburtstags nicht sich selbst, sondern Bedürftigen etwas schenken möchte. Für ihr neues soziales Engagement gründet sie den Verein ‚Andrea Berg hilft‘ und stockt diesen mit 60.000 Euro als Startkapital auf – quasi ein „Geschenk an die Gesellschaft“ zu ihrem 60. Geburtstag, wie sie erklärte.

„Es braucht nicht viel Geld. Es braucht nur Menschen mit viel Empathie, die herausgehen. Und ich kann dann herausgehen und darüber erzählen“, sagte die gebürtige Krefelderin in der Sendung. In dem Verein sollen verschiedene Initiativen zusammengeführt werden, darunter Projekte im Tier- und Kinderschutz, integrative Zentren sowie Palliativstationen. Berg betonte: „Wenn jeder bei sich mit Nächstenliebe und Menschlichkeit anfängt, kann man vielleicht auch unseren eigenen Kosmos friedlicher gestalten.“

Privat zeigt sich die Schlagerikone derzeit besonders verbunden mit ihrer Familie und ihren Wurzeln. Erst vor kurzem gewährte sie einen ungewöhnlich privaten Einblick in ihr Leben, indem sie uralte Familienfotos teilte. Auf Instagram veröffentlichte sie Bilder, die nicht nur sie als kleines Kind zeigen, sondern auch ihre enge Beziehung zu ihrer Mutter Helga. Diese Fotos entstanden vor Jahrzehnten und unterstreichen Bergs familiäre Verbundenheit, die ihr offenbar auch in ihrem sozialen Engagement wichtig ist. „Heute hat ein ganz besonderer Mensch Geburtstag: mein liebes Mütterlei““, schrieb sie zu den Aufnahmen und verdeutlichte damit ihre Dankbarkeit für gemeinsame Erinnerungen.