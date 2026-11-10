Stars Andrea Kiewel spricht über körperliche Veränderungen

Andrea Kiewel - Fernsehgarten September 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 18:00 Uhr

Andrea Kiewel spricht über körperliche Veränderungen.

Rund 15 Kilogramm hatte Andrea Kiewel in einer emotional besonders belastenden Lebensphase zugenommen.

Inzwischen hat die Moderatorin ihr früheres Gewicht wieder erreicht. Im Gespräch mit der ‚Bild‘-Zeitung verrät die 61-Jährige, was hinter ihrer körperlichen Veränderung steckt, welche Rolle Sport und Ernährung dabei spielten und wie sie sich heute fühlt. Seit fast zehn Jahren lebt die ‚ZDF-Fernsehgarten‘-Moderatorin in Israel. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und die darauffolgende Zeit hinterließen auch bei ihr Spuren. Wie sie gegenüber ‚Bild‘ berichtet, entwickelte sie damals ein emotionales Essverhalten. Das Essen wurde für sie offenbar zu einer Möglichkeit, mit der psychischen Belastung umzugehen. Rund 15 Kilogramm nahm sie dadurch zu.

Als sich die Situation allmählich stabilisierte, begann Kiewel, ihren Alltag wieder stärker auf Bewegung und Gesundheit auszurichten. Sie setzte auf eine Kombination aus Pilates, Krafttraining und Ausdauersport. Gleichzeitig stellte sie ihre Essgewohnheiten um und achtete konsequenter auf die Mengen, die sie zu sich nahm. Ihr Vorgehen beschreibt die Moderatorin als durchaus konsequent. „Ich esse oft nur noch die Hälfte jeder Portion und diszipliniere mich sehr. Außerdem habe ich konsequent das Abendbrot weggelassen“, erklärte sie der Zeitung. Mit der Zeit habe sich auch ihr Körper auf die Veränderungen eingestellt. Schließlich habe er begonnen, das zusätzliche Gewicht wieder abzugeben.

Schritt für Schritt fand Kiewel so zu ihrer früheren Figur zurück. Heute passe sie wieder in Kleidungsstücke, die ihr zwischenzeitlich zu eng geworden waren. Vor allem aber habe sich ihr Lebensgefühl verändert. „Ich bin in der Form meines Lebens. Ich finde mich schön und strahle dieses Gefühl, glaube ich, auch aus“, sagte sie. Die Veränderung wirke sich nach eigener Einschätzung auch auf ihren Umgang mit anderen Menschen aus. Sie sei geduldiger geworden und könne leichter auf ihr Gegenüber zugehen. „Und auch die Sorgen werden schlanker. Insgesamt bin ich sonniger geworden“, beschrieb die Moderatorin ihre Entwicklung.

Bereits Ende 2025 hatte Kiewel bei RTL über ihre Gewichtsabnahme gesprochen. Damals schilderte sie, wie radikal sie vorgehen könne, wenn sie sich ein Ziel setze. „Kein Abendessen. Kein Zucker. FDH. Und jeden Tag Sport“, fasste sie ihre damalige Strategie zusammen. Dabei gab sie auch zu, dass ihre strenge Vorgehensweise nicht immer einfach für ihr Umfeld sei.