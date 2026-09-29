Stars Andreas Gabalier: Für diese strenge Erziehung ist er seiner Mutter heute dankbar

Andreas Gabalier at the Dunkel Gala Vienna Nov 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 14:00 Uhr

Andreas Gabalier steht heute vor Tausenden Fans auf der Bühne, doch der Grundstein für seine musikalische Karriere wurde schon viel früher gelegt – und zwar nicht unbedingt freiwillig.

Als Kind hatte der heutige Volks-Rock’n’Roller nämlich ganz andere Interessen. Fußball, Eishockey und Herumtoben waren für ihn deutlich spannender als Klavierstunden und Kulturprogramm. Doch Mutter Huberta Gabalier blieb damals konsequent. Sie wollte, dass ihre vier Kinder nicht nur ihre überschüssige Energie loswurden, sondern auch ein Instrument lernten und kulturelle Erfahrungen sammelten. Was Andreas Gabalier damals noch als lästige Pflicht empfand, beurteilt er mit 41 Jahren völlig anders.

Im Podcast ‚Die Gruaberin‘ blickte Gabalier jetzt auf seine Kindheit zurück: „Ich denke oft an meine Kindheit, weil es unserer Mutti ein großes Anliegen war, dass von uns Lausbuben, die sich lieber auf dem Fußballplatz und am Eishockeyplatz geprügelt haben, jeder ein Instrument lernt.“ Bereits im Alter von sechs Jahren musste er deshalb regelmäßig zum Klavierunterricht. Damit nicht genug: Mehrmals im Jahr standen auch Besuche im Opernhaus, Schauspielhaus oder im Grazer Kinder- und Jugendtheater ‚Next Liberty‘ auf dem Familienprogramm. Heute ist Gabalier froh über die Konsequenz seiner Mutter: „Ich bin heute sehr dankbar, dass wir auch diese kulturelle Seite von der Mama doch eingebläut bekommen haben.“

Dass es trotz dieser „eisernen Schule“ im Hause Gabalier keineswegs immer gesittet zuging, verriet der Sänger schon 2019 im Interview mit der ‚Augsburger Allgemeinen‘. Auf die Frage, ob er ein wilder Teenager gewesen sei, antwortete er: „Wir haben uns ordentlich aufgeführt, ja!“ Gabalier wuchs mit drei Geschwistern auf und für Partys gab es sogar einen ungewöhnlichen Rückzugsort. Der Luftschutzbunker des 1988 fertiggestellten Elternhauses wurde kurzerhand zum Partyraum. Sein entscheidender Vorteil? „Absolut schalldicht!“, erinnerte sich Gabalier. Aus dem wilden Jungen wurde schließlich ein erfolgreicher Musiker. Und ausgerechnet die Lektionen, gegen die er sich als Kind vermutlich am liebsten gewehrt hätte, betrachtet er heute als wertvollen Teil seiner Geschichte.