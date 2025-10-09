Film Andrew Garfield spricht über seine Spider-Man-Zukunft

Andrew Garfield - After the Hunt Premiere - 63rd New York Film Festival - Starpix - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 18:00 Uhr

Andrew Garfield spricht über seine Spider-Man-Zukunft und mögliche Teilnahme an 'Avengers: Secret Wars'.

Andrew Garfield hat betont, dass Fans „herausfinden werden“, ob er in ‚Avengers: Secret Wars‘ zu sehen sein wird.

Der Blockbuster von 2027 soll den Abschluss der Multiverse-Saga im Marvel Cinematic Universe (MCU) bilden. Garfield – der Spider-Man in der ‚The Amazing Spider-Man‘-Duologie spielte – hielt sich bisher bedeckt, was seine Zukunft als Netzschwinger betrifft. Als MTV Garfield fragte, ob er in ‚Avengers: Secret Wars‘ auftrete, antwortete der 42-Jährige: „Seht ihr, ist das ein Hinweis? Oder was ist das? Ihr werdet es herausfinden! Welche Reaktion ich auch immer habe – ist es Frustration? Ist es das? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es erfahren.“

Auf die Frage, mit welchem Superhelden er am liebsten im MCU zusammentreffen würde, nannte Garfield Hugh Jackmans Wolverine, der zuletzt in ‚Deadpool and Wolverine‘ (2024) zu sehen war, als seinen Favoriten. Er sagte: „Ja, ich liebe Hugh Jackman!“ Garfield fügte hinzu, dass er auch gerne auf Tom Hardys Venom treffen würde, der in Sonys gleichnamiger Antihelden-Trilogie von 2018 bis 2024 zu sehen war. Er erklärte: „Tom Hardy ist offensichtlich ein wirklich beeindruckender Schauspieler, und was er mit Venom gemacht hat, macht super viel Spaß. Ich bin bereit für eine gute Zeit.“

Bezüglich des größeren Spider-Man-Universums erklärte der ‚Social Network‘-Schauspieler, dass er ein großer Fan der Spider-Verse-Filme von Phil Lord und Christopher Miller sei. Garfield verriet: „Ich liebe die Spider-Verse-Filme wirklich. Ich liebe Lord und Miller. Nur mal so am Rande.“