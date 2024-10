Film Andrew Garfield und Florence Pugh: Intime Szenen zu weit getrieben

Florence Pugh and Andrew Garfield- We Live in Time New York Special Screening - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2024, 13:07 Uhr

Andrew Garfield hat verraten, dass er und Florence Pugh für ihre Sexszene ‚We Live in Time‘ „ein bisschen weiter gegangen sind“ als sie sollten.

Der 41-jährige Schauspieler ist neben der ‚Oppenheimer‘-Darstellerin (28) in der A24-Liebeskomödie zu sehen und hat nun zugegeben, dass sich das Paar während einer „sehr intimen, leidenschaftlichen Sexszene“ ein wenig mitreißen ließ, weil sie die Anweisung ‚Cut‘ nicht hörten.

Während eines Auftritts im ‚92nd Street Y‘ in New York City sagte Garfield dem Publikum: „Die Szene wurde leidenschaftlich, während wir sie choreografiert haben. Und wir gingen in die Handlung hinein und gingen ein bisschen weiter, als wir sollten, weil wir ‚Cut‘ nicht gehört haben und es sich sicher anfühlte. Und wir sagten uns einfach: ‚Ok, wir gehen einfach zum nächsten Ding über, lassen das Ganze voranschreiten und machen einfach weiter.‘“ Der ‚The Amazing Spider-Man‘-Star fügte hinzu, dass er und Pugh die intime Sequenz so lange spielten, dass der Kameramann gezwungen war, sich abzuwenden. Er erklärte: „Und an einem bestimmten Punkt sagen wir beide irgendwie telepathisch zueinander: ‚Das fühlt sich definitiv wie ein längerer Take an.‘ Ich schaue nach oben, und in der Ecke stehen Stuart und unser Auslegerfahrer. Stuart hat die Kamera an seiner Seite und er hat sich zur Wand gedreht.“

Der Film, der in den USA am 11. Oktober erscheint, bevor er am 9. Januar 2025 in die deutschen Kinos kommt, handelt von einer angehenden Köchin (Pugh), die die Liebe zu einem frisch geschiedenen Mann (Garfield) findet, und in dem das Paar schließlich in eine jahrzehntelange Romanze verwickelt wird. Eine lebensverändernde Entdeckung zwingt die beiden jedoch dazu, eine unmögliche Entscheidung über ihre Zukunft zu treffen. ‚We Live in Time‘ ist Garfields erste Hollywood-Rolle seit drei Jahren und er hat zuvor zugegeben, dass sein Sabbatical ihm neue Begeisterung für das Filmemachen gegeben hat. „Ich glaube, ich freue mich darauf, wieder auf eine andere Art und Weise zu arbeiten. Ich fühle mich lockerer, ich fühle mich weniger wertvoll. Ich fühle mich fröhlicher. Ich fühle mich bewusster“, sagte Garfield gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘.