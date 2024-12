Stars Ang Lee: Lifetime Achievement Award

Bang Showbiz | 11.12.2024, 10:00 Uhr

Ang Lee empfindet seine Auszeichnung mit dem Lifetime Achievement Award als große Ehre.

Der 70-jährige Regisseur, der unter anderem bei ‚Brokeback Mountain‘ oder ‚Life of Pi‘ Regie führte, soll am 8. Februar bei den ‚Directors Guild of America Awards‘ mit dem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet werden. In einem Statement erklärte Ang: „Ich fühle mich geehrt auf so eine unglaubliche Weise von meiner geliebten Gilde anerkannt zu werden. Den ‚Directors Guild of America Lifetime Achievement Award‘ zu erhalten ist eine bedeutende Leistung für mich persönlich und eine Möglichkeit, um darüber nachzudenken, was meine Arbeit dieser tollen Gemeinschaft von Filmemachern bedeutet.“

Lesli Linka Glatter, die Präsidentin der ‚Directors Guild of America‘, hat Ang derweil in einem Statement als „Meisterfilmemacher“ bezeichnet. Sie erklärte: „Seit über 30 Jahren hat er ein dynamisches Werk geschaffen, das auf mutige Weise Genres überschreitet – von Historiendramen zu Komödien, Abenteuer zu Western, Superhelden zu Martial Arts – immer werden furchtlos neue Herausforderungen angenommen, er wiederholt sich nie und bringt dauerhaft cinematische Exzellenz. Durch seine Filme lädt Ang sein Publikum ein komplexere Charaktere zu erforschen, die noch lange nachdem die Leinwand schwarz geworden ist im Herzen und Geist bleiben.“