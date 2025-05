Film Angela Basset wollte keine Stunts für Mission: Impossible – The Final Reckoning drehen

Angela Bassett - May 2025 - Famous - Mission Impossible The Final Reckoning Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2025, 10:00 Uhr

Angela Basset war erleichtert darüber, dass sie für ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘ keine Stunts drehen musste.

Die 66-jährige Schauspielerin ist im neuesten Teil des Action-Franchises erneut in der Rolle der US-Präsidentin Erika Sloane zu sehen. Im Gegensatz zu ihrem Co-Star Tom Cruise setzte Basset während der Dreharbeiten allerdings nicht ihr Leben aufs Spiel. Im Gespräch mit ‚HeyUGuys.com‘ sagte sie über die Arbeit am Film: „Es gibt keinen Teil von mir, der das denken, davon träumen oder darauf hoffen würde. Ich bin sprachlos, wenn ich [Cruises Stunts] sehe.“

Die Rolle des US-amerikanischen Staatsoberhauptes verkörperte Basset erstmals 2018 in ‚Mission: Impossible – Fallout‘. Dass sie für die erfolgreiche Filmreihe engagiert werden sollte, war für die Hollywoodikone laut eigener Aussage damals eine ziemlich Überraschung. „Ich bekam einen Anruf von meiner Agentin“, erzählte sie. „Offenbar hatte er sie angerufen oder seine Leute hatten meine Leute angerufen. Ich bekam einen Anruf und ich erinnere mich, ich war zuhause in meiner Küche. Ich nahm ab und hörte: ‚Hey, würdest du gerne ‚Mission: Impossible‘ machen?‘ Und ich dachte nur: ‚Die Zeichentrickversion?‘ Ich dachte an ein anderes ‚Mission: Impossible‘ – nein, das ‚Mission: Impossible‘.“