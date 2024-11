Stars Angelina Jolie: „Dankbar“ für positive Reaktionen auf ,Maria‘-Biopic

Angelina Jolie - screening of 'Maria' November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin verriet, dass es ein Bonus für sie wäre, für ihre Darstellung der verstorbenen Opernsängerin in dem neuen Biopic einen Oscar zu gewinnen.

Angelina Jolie verriet, dass es ein Bonus für sie wäre, für ihre Darstellung der verstorbenen Opernsängerin Maria Callas in dem neuen Biopic ,Maria‘ einen Oscar zu gewinnen.

Die 49-jährige Schauspielerin, die einen Oscar für ihre Rolle in dem Psychothriller ,Durchgeknallt‘ aus dem Jahr 1999 gewann, machte die „Erfahrung ihres Lebens“ mit der Hauptrolle in Pablo Larraíns biografischem Psychodrama über die berühmte Künstlerin.

Auf den großen Oscar-Rummel um ihren neuen Film angesprochen, lachte die Darstellerin gegenüber dem Magazin ,Best UK‘: „Es bedeutet mir sehr viel, wenn jemand denkt, dass man gute Arbeit geleistet hat. Nicht wahr? Das bedeutet mir einfach alles. So etwas ist aufregend und sehr, sehr schön. Aber ich bin einfach so glücklich, dass wir diesen Film drehen konnten. Ich bin echt so glücklich darüber. Ich weiß, das klingt so, als würden die Leute das sagen, aber das ist wirklich eine einmalige Erfahrung gewesen.” Jolie fügte hinzu: „Ich habe singen gelernt und eine Frau verkörpert, die ich respektiere. Ich durfte mit diesem außergewöhnlichen Team von Menschen zusammenarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich schon das größte Geschenk erhalten habe. Das Publikum schien gut darauf zu reagieren. Alles andere ist also ein Traum, aber ich bin jetzt schon so dankbar dafür.” Der ,Maleficent‘-Star war zuletzt im Jahr 2008 für ihre Rolle in ,Changeling‘ für einen Oscar nominiert worden.