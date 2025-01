Film Angelina Jolie: Für ,Maria’ log sie über ihre Gesangskünste

Bang Showbiz | 10.01.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass sie den Filmemacher über ihre Gesangskünste „angelogen“ habe, um ihre Rolle in ,Maria‘ zu bekommen.

Angelina Jolie verriet, dass sie Filmemacher Pablo Larrain über ihre Gesangskünste „angelogen“ habe, um ihre Rolle in ,Maria‘ zu bekommen.

Die Schauspielerin, die für ihre Rolle in ,Maria‘ eine Golden Globe-Nominierung erhalten hat, verkündete, dass sie fest entschlossen dazu war, die Opernlegende Maria Callas in dem Biopic zu spielen.

Jolie erzählte in einem Interview mit ,Variety‘: „Ich habe noch nie gesungen. Einmal sagte jemand zu mir, dass ich nicht singen könne, oder ich war ein wenig abweisend, als ich einmal sang, und das hat mich echt abgeschreckt. Ich habe das nie jemandem erzählt, aber das war ein Teil meines Lebens, den ich einfach blockierte. Und als Pablo mich dann darum bat und fragte, ob ich singen könne, habe ich ihn angelogen. ‘Kannst du reiten?’ ‚Ja.’ Natürlich kann niemand so singen wie Maria. Niemand. Aber ich werde mein Bestes geben.“ Jolie gab zuvor zu, dass sie davon überzeugt gewesen sei, sich durch die Gesangsszenen in ,Maria‘ mogeln zu können, bis sie ihre erste Unterrichtsstunde bei einem Gesangslehrer hatte. Der Star erklärte in einem Gespräch mit ,Best‘: „Als er mich darum bat, ein bisschen zu singen, habe ich den Fehler gemacht, zu denken: ‚Ich singe gern in Filmen.’ Ich könnte ja wohl ein bisschen singen. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass man das Opernsingen nicht vortäuschen kann. Nicht, dass ich vortäuschen wollte, irgendetwas zu singen, aber ich dachte nicht wirklich, dass ich darum gebeten werden würde, wirklich zu singen.“