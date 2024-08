Stars Angelina Jolie: Was läuft da mit Rapper Akala?

Angelina Jolie - Venice Film Festival - Instagram - August 29th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2024, 12:33 Uhr

Insider verraten, was wirklich hinter den Liebesgerüchten steckt.

Angelina Jolie ist offenbar doch nicht mit dem Rapper Akala zusammen.

Der 49-jährigen Schauspielerin wurde eine Romanze mit dem ‚Carried Away‘-Hitmacher nachgesagt, nachdem sie kürzlich zusammen gesehen wurden. Nun wiegeln Insider ab: Die Beziehung der Stars sei rein platonisch. „Sie und Akala sind nicht zusammen. Sie ist mit ihm und seiner Partnerin Chanelle befreundet, die ebenfalls anwesend war“, zitiert das ‚People‘-Magazin einen Vertrauten.

Ein zweiter Insider verrät dem Blatt, dass die ‚Maleficient‘-Darstellerin und der Musiker lediglich gemeinsame Interessen in ihrer humanitären Arbeit hätten und dass sie in dieser Hinsicht „sehr viel“ von ihm halte. „Sie teilen die gleiche Leidenschaft, wenn es um soziale und humanitäre Anliegen geht. [Er] hat über die Jahre mehrere Kollaborationen gemacht, die sich auf globale Themen wie Menschenrechte konzentrieren. Angie spricht sehr gut von ihm“, so der Vertraute.

Die Regisseurin reichte 2016 die Scheidung von Hollywood-Star Brad Pitt ein und ein Richter sprach dem Paar im Mai 2021 das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder zu. Nach dem Urteil entschied Jolie, ihren Anteil an Pitts Weingut zu verkaufen, was die beiden Schauspieler in einen erbitterten Rechtsstreit stürzte. Zusammen haben sie die Kinder Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) und die 16-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne.