Film Brad Pitt und Tom Cruise: Gemeinsame Absage an ‚Ford v Ferrari‘

Tom Cruise and Brad Pitt - June 2025 - Famous - F1 The Movie European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 09:00 Uhr

Brad Pitt und Tom Cruise entschieden sich gegen eine gemeinsame Hauptrolle in ‚Ford v Ferrari‘.

Pitt (61) ist aktuell als Sonny Hayes im neuen Film ‚F1‘ auf der Rennstrecke zu sehen. Usprünglich sollte er aber gemeinsam mit Cruise (63) an dem Sportfilm aus dem Jahr 2019 über das Duell der beiden Automobilhersteller beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966 arbeiten. Doch sein Schauspielkollege verlor das Interesse, als er herausfand, dass seine Figur – der Autodesigner Carroll Shelby – im Film kaum selbst am Steuer sitzen würde.

Brad sagte jetzt gegenüber ‚The National‘: „Tom und ich waren eine Zeit lang bei ‚Ford v Ferrari‘ mit Joe (Kosinski, als Regisseur) an Bord. Das war etwa zehn Jahre bevor die Jungs, die es letztlich gemacht haben – und es zu einem großartigen Film gemacht haben – übernahmen.“ Das das Projekt mit Cruise und Pitt nicht zustande kam, hat einen simplen Grund: „Im Grunde wollten wir beide fahren, und er wollte Shelby spielen, ich wollte Ken Miles spielen. Und als Tom realisierte, dass Carroll Shelby im Film nicht viel fahren würde, kam es nicht zustande.“

‚Ford v Ferrari‘ wurde schließlich mit James Mangold als Regisseur realisiert, Matt Damon und Christian Bale spielten Shelby und Miles. Pitt und Cruise haben seit dem Film ‚Interview with a Vampire‘ aus dem Jahr 1994 nicht mehr gemeinsam vor der Kamera gestanden, doch der ‚World War Z‘-Star wäre offen für eine neue Zusammenarbeit – solange er keine verrückten Stunts machen muss.

Gegenüber ‚E! News‘ sagte Pitt: „Also, ich werde meinen A** nicht aus Flugzeugen hängen oder so eine S**** machen. Wenn er mal wieder etwas macht, das am Boden bleibt, dann gerne.“