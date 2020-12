08.12.2020 19:00 Uhr

Angelo Kelly & Family: Wie feiern die eigentlich Weihnachten?

Weihnachtszeit bei Angelo Kelly. Das bedeutet normalerweise Konzerte und Reisen bis Heiligabend. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Irland schlummert im Lockdown.

Und so haben sich Angelo, Kira und die Kids entschieden, zuhause ein traditionelles irisches Weihnachtsfest vorzubereiten. Mit Familie und Freunden. Bruder Joey und seine Kinder kommen zu Besuch. Gil Ofarim feiert mit. Und die Ehrlich Brothers zaubern sich in Weihnachtsstimmung.

Das gibt’s alles in einer neuen zweistündigen Folge bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen.

Gil Ofarim reist an

Die Ehrlich Brothers als Gäste

Aufgewertet wird die Show mit den Ehrlich Brothers. Wir wussten nich gar nicht, dass die Magier überhaupt eine Verbindung zu den Kellys haben. Aber das ist wahrscheinlich eine Idee der Redaktion. Und die Art von Cross-Promotion, die den Fans beider Seiten was bringt.

Die zaubern sich in jedenfalls Weihnachtsstimmung. Es gibt viel zu tun. Geschenke kaufen, Plätzchen backen, das Haus schmücken, den Weihnachtsbaum im eigenen Wald fällen. Wie viele dieser Feste die musikalische Großfamilie noch zusammen feiern wird, ist ungewiss. Sohn Gabriel pendelt mittlerweile zwischen Köln und Irland und arbeitet an seiner eigenen Musikkariere. Tochter Helen beginnt demnächst ihr Modedesignstudium. Insofern wird dieses Fest ein besonderes werden.

Weihnachts-Tour auf 2021 verschoben

„Angelo Kelly & Family“ haben ihre Tour auf das Jahr 2021 verschoben. So auch ihre Weihnachtstournee „Irish Christmas“. Ausgerüstet mit irischer Fiddle, Mandoline, Flöte, Dudelsack, Trommeln und Gitarre schaffen „Angelo Kelly & Family“ zusammen mit sieben hochkarätigen Musikern der traditionellen Folkszene eine mitreißende Atmosphäre, die dem Publikum das Gefühl gibt, sie seien gerade bei den Kellys in Irland zu Besuch, um Weihnachten auf irische Art zu feiern.

Übrigens: Angelo Kelly & Family haben mit „Coming Home for Christmas” eine neue Version ihres Albums „Coming Home“ veröffentlich. Damit kehrten sie letzte Woche an an die zweite Stelle der deutschen Charts zurück.

„Goodbye Deutschland – Irische Weihnachten mit Angelo Kelly“ am 8. Dezember, 20.15 Uhr bei VOX.