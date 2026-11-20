Stars Angst vor Zwangsversteigerung: Gaby Köster finanziell unter Druck

Gaby Koester - 17.10.16 - Huerth - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 14:00 Uhr

Die Komikerin bangt um ihr Zuhause. Ihr einziges regelmäßiges Einkommen seien 347 Euro Pflegegeld im Monat.

Gaby Köster steht vor einer schwierigen finanziellen Zukunft.

Die 64-jährige Komikerin hat nach eigenen Angaben Schulden in Höhe von 62.000 Euro und fürchtet inzwischen sogar, ihr Zuhause in Köln verlieren zu können. Fehlende Jobangebote und hohe laufende Kosten würden ihre ohnehin angespannte Situation verschärfen. Im Gespräch mit der ‚Bild‘-Zeitung gewährte die ehemalige ‚Ritas Welt‘-Darstellerin einen Einblick in ihre finanzielle Lage. „Ich habe im Moment überhaupt keine Jobs und weiß nicht, wie es weitergehen soll“, enthüllte Köster.

Ihr einziges regelmäßiges Einkommen seien demnach 347 Euro Pflegegeld im Monat. Gelegentlich verdiene sie zusätzlich etwas Geld, indem sie Tarotkarten für andere Menschen lege. Besonders belastend sei die Situation rund um ihre Immobilie, die eigentlich schon abbezahlt war. Während der Corona-Pandemie hatte Köster einen Kredit über 300.000 Euro aufgenommen. Allein die monatlichen Zinsen belaufen sich nach ihren Angaben auf mehr als 800 Euro. Inzwischen sei sie mit 62.000 Euro im Minus.

Derzeit könne sie die Raten noch bezahlen. „Wenn ich das irgendwann nicht mehr schaffe, muss das Haus zwangsversteigert werden“, erklärte sie gegenüber ‚Bild‘. Die Geldsorgen belasten Köster auch mental. „Das ist für mich so bedrohlich, dass ich manchmal nachts gar nicht schlafen kann. Diese Sorgen machen einen krank“, gestand der ehemalige ‚7 Tage, 7 Köpfe‘-Star. Einen Gang zum Sozialamt ziehe Köster derzeit nicht in Betracht. Sie befürchte, dadurch ihr Haus verkaufen zu müssen. „Wo soll ich denn hin? Ich kann ja schlecht mit dem Rolli unter die Brücke“, schilderte sie ihre Ängste.

Nun denkt Köster darüber nach, wie sie wieder beruflich Fuß fassen könnte. Nach ihrem Schlaganfall im Jahr 2008 ist sie bis heute auf einen Rollstuhl angewiesen. Eine Tätigkeit von zu Hause aus oder in der näheren Umgebung sei deshalb besonders geeignet. „Quatschen kann ich nach wie vor gut, telefonieren auch“, sagte sie.