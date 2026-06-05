Film Anna Faris deutet Fortsetzung von Kultkomödie an

Anna Faris at Scary Movie Prem June 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht über ein mögliches Sequel zu ihrer Komödie 'House Bunny' von 2008.

Anna Faris hat angedeutet, dass es Interesse an einer Fortsetzung von ‚House Bunny‘ gibt.

Die 49-jährige Schauspielerin verkörperte in der Komödie von 2008 das Playboy-Bunny Shelley Darlingson, das aus der berühmten Playboy Mansion geworfen wird und anschließend die Hausmutter einer angeschlagenen Studentinnenverbindung wird. Nun zeigt sie sich begeistert von der Vorstellung, erneut in die Rolle zu schlüpfen.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet sie: „Es hat sich herausgestellt, dass Interesse besteht. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Traum jemals Wirklichkeit werden könnte. Es ist noch zu früh, um etwas Konkretes zu sagen, aber es hat sich gezeigt, dass dieser Film und auch diese Figur von den Fans geliebt werden.“ Regie bei ‚House Bunny‘ führte Fred Wolf. Zum Ensemble gehörten unter anderem Emma Stone, Colin Hanks, Kat Dennings, Katharine McPhee, Rumer Willis und Tyson Ritter. Gastauftritte hatten zudem der verstorbene Playboy-Gründer Hugh Hefner sowie seine damaligen Freundinnen Holly Madison, Kendra Wilkinson und Bridget Marquardt.

Kürzlich sprach Anna über ihre Bedenken, als „alternde Schauspielerin in einer alternden Welt“ zur Horror-Parodie-Reihe ‚Scary Movie‘ zurückzukehren. In einem Interview mit ‚AMC Theatres‘ erklärte sie: „Ich dachte, wenn ich zu ‚Scary Movie‘ zurückkehre, dann höchstens für einen kurzen Gastauftritt. Ich hätte mich traurig gefühlt und definitiv wie eine alternde Schauspielerin in einer alternden Welt. Aber dann rief mich Marlon [Wayans] an und sagte: ‚Die Gang kommt wieder zusammen!'“

Marlon, der Mitbegründer der Filmreihe, scherzte, er habe Anna mit der Stimme des Ghostface-Killers aus ‚Scream‘ angerufen. Daraufhin sei sie sofort in eine improvisierte Rolle geschlüpft. Marlon und sein Bruder Shawn Wayans schrieben die Drehbücher zu ‚Scary Movie‘ und ‚Scary Movie 2‘ und spielten auch selbst darin mit. Die ersten Reaktionen auf den Trailer zum kommenden sechsten Teil seien bislang überwältigend positiv ausgefallen. „Wir haben schon lange kein so gemeinschaftliches Gelächter mehr gehört – besonders bei einem Trailer, geschweige denn bei einem Film. Ich glaube, die Welt braucht Gelächter“, sagte Shawn.