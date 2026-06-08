Film Anna Faris verrät: Melania-Trump-Witz aus ‚Scary Movie 6‘ herausgeschnitten

Anna Faris at Scary Movie Prem June 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 18:30 Uhr

Anna Faris hatte in 'Scary Movie 6' eine kleine, augenzwinkernde Anspielung auf Melania Trump eingebaut, doch sie schaffte es nicht in die endgültige Fassung.

Anna Faris hat enthüllt, dass ein Melania-Trump-Witz aus ‚Scary Movie 6‘ gestrichen wurde.

Die 49-jährige Schauspielerin, die nach zwei Jahrzehnten als Cindy Campbell in die Horror-Komödien-Parodie-Reihe zurückgekehrt ist, erklärte, dass sie ihre Figur im neuen Film als einen „klassischen MAGA-Typ“ gespielt habe. Dabei machte sie eine freche Anspielung auf die Anti-Cybermobbing-Kampagne „Be Best“, die die First Lady 2018 ins Leben gerufen hatte.

Sie sagte gegenüber ‚Dexerto‘: „Ich habe immer dafür plädiert, dass Cindy in dieses klassische MAGA-Kaninchenloch abrutscht. Die Art von Person, die man während der Quarantäne vor Walmart gesehen hat und die wegen irgendeines völlig verrückten Unsinns ein großes Theater gemacht hat.“ Es habe einen Moment gegeben, in dem sie völlig betrunken ist. Dort wollte sie die Anspielung einbauen, wie sie erklärt: „Natürlich sitze ich in meinem Truck, schaue in den Rückspiegel und sage: ‚Sei die Beste, Cindy Campbell. Sei die Beste.‘ Das hat es nicht in den Film geschafft, aber ich mochte dieses kleine Augenzwinkern.“

Faris sagte auch, dass es eine besondere Freiheit mit sich bringe, Cindy in ‚Scary Movie‘ zu spielen. Sie scherzte: „Wisst ihr, was soll man machen? Willst du etwa auf Cindy wütend sein? Ich spiele die Hauptrolle in einem Film, der wirklich der beleidigendste Film aller Zeiten ist. Und ich beteilige mich an beleidigenden Ideen. Ich glaube, ich kann irgendwie alles machen. Das hat mich befreit.“

Faris hatte ihren Durchbruch als Final Girl Cindy im Originalfilm von 2000. Sie spielte außerdem in den Fortsetzungen von 2001, 2003 und 2006 mit, fehlte jedoch im fünften Film von 2013. Zuvor hatte Faris allerdings eingeräumt, dass sie sich zunächst unsicher gewesen sei, die Rolle erneut zu übernehmen. In einem Interview mit ‚AMC Theatres‘ sagte sie: „Ich dachte, wenn ich zu ‚Scary Movie‘ zurückkehre, dann höchstens für einen Gastauftritt. Ich wäre traurig gewesen, ich hätte mich definitiv wie eine alternde Schauspielerin in einer alternden Welt gefühlt. Aber dann rief Marlon an und sagte: ‚Die Gang kommt wieder zusammen!'“

‚Scary Movie‘-Mitbegründer Marlon Wayans scherzte, dass er Anna mit der Stimme des ‚Scream‘-Bösewichts Ghostface angerufen habe, woraufhin sie sofort improvisiert habe. Marlon und sein Bruder Shawn schrieben die Drehbücher zu ‚Scary Movie‘ und ‚Scary Movie 2‘ und spielten auch darin mit. Marlon betonte im selben Interview, dass es bei der Handlung keinerlei Tabus gegeben habe. Er sagte: „Nichts wurde weggelassen, weil wir Angst hatten, es einzubauen.“