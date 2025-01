Stars Anna Heiser: Ultimatum für ihre Ehe mit Gerald

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2025, 09:00 Uhr

Die Ehe der ‚Bauer sucht Frau‘-Stars steht trotz Paartherapie auf der Kippe.

Anna Heiser spricht auf Instagram offen über ihre Eheprobleme.

Die ‚Bauer sucht Frau‘-Bekanntheit und ihr Mann stecken derzeit in einer waschechten Ehekrise. Mit einer Paartherapie versuchen die TV-Stars, ihre Probleme wieder in den Griff zu bekommen. Auf Instagram gibt die 34-Jährige ihren Fans nun ein ehrliches Update.

„Die letzten Wochen waren geprägt von Höhen und Tiefen“, schreibt die Zweifach-Mama. „Schon die erste Sitzung in der Paartherapie hat einiges klarer gemacht. Wir haben Dinge ausgesprochen, von denen ich nie gedacht hätte, dass wir sie jemals sagen oder hören würden. Wut, Vorwürfe, Enttäuschung – alles dabei. Es hat sich so viel angestaut…“

Die Influencerin vermisst vor allem die „Leichtigkeit“ in ihrer Ehe. „Wann haben wir das letzte Mal gemeinsam gelacht? Uns über etwas anderes unterhalten als über Arbeit, die Kinder oder die Aufteilung der Aufgaben? Der Alltag mit seinen Problemen hat uns mit voller Wucht erwischt“, klagt sie. „Ich sehne mich so sehr danach, dass alles wieder so unbeschwert ist wie früher. Ich vermisse uns.“

Ob die Therapie ihre Ehe wirklich retten kann, weiß Anna Heiser nicht. „Ständig schwanke ich zwischen Hoffnung – dass wir zueinanderfinden – und dem Gefühl, keine Kraft mehr für einen weiteren, für diesen Kampf zu haben“, gesteht sie. Deshalb hat die Namibia-Auswanderin den Entschluss gefasst, ihrer Ehe ein Ultimatum zu setzen.

„Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung und unser Zuhause zu retten. Danach werde ich eine Entscheidung treffen müssen“, kündigt sie an. „Das mag egoistisch klingen, aber ich tue das für mich.“