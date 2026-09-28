Stars Anna-Maria Ferchichi macht Bushido rührende Liebeserklärung

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2026, 18:30 Uhr

Die Influencerin veröffentlicht zum 48. Geburtstag ihres Ehemanns einen emotionalen Instagram-Post.

Anna-Maria Ferchichi überrascht ihren Ehemann Bushido zu seinem 48. Geburtstag mit liebevollen Worten.

In einem emotionalen Instagram-Beitrag blickte sie auf 16 gemeinsame Jahre zurück und formulierte zugleich einen klaren Wunsch für ihre gemeinsame Zukunft. „Lieber Anis, heute feiern wir schon zum 16. Mal deinen Geburtstag zusammen“, begann Anna-Maria ihren Beitrag. In dieser Zeit habe das Paar viel miteinander erlebt, sei gemeinsam gewachsen, habe schwierige Phasen durchgestanden und immer wieder zueinander gefunden.

Für ihre Beziehung fand die 44-Jährige dabei ein besonderes Bild. Sie verwies auf die japanische Reparaturtechnik Kintsugi, bei der zerbrochene Keramik mit sichtbaren goldenen Verbindungen zusammengesetzt wird. Für Anna-Maria passe dieses Bild zu ihrer Ehe. „Wir waren nie perfekt und werden es wahrscheinlich auch nie sein, aber genau das sind wir“, erklärte sie.

Auch das gemeinsame Älterwerden sprach die achtfache Mutter an. Die ersten grauen Haare und eine Lesebrille am Abend seien inzwischen Teil ihres Alltags. Gerade darin sehe sie jedoch etwas Schönes. „Ich möchte mit dir alt werden, unsere Kinder groß werden sehen, irgendwann Oma und Opa sein und zusammen über all den Wahnsinn lachen, den wir in unserem Leben erlebt haben“, schrieb sie.

Hinter dem Paar liegen zugleich schwierige Monate. Ende 2025 war öffentlich geworden, dass ihre Ehe in einer Krise steckte und die beiden zeitweise getrennt lebten. Anfang 2026 fanden sie wieder zusammen. „Du bist mein Mann, der Papa unserer Kinder und der Mensch, mit dem ich mein Leben teile. Und egal, was die nächsten Jahre noch mit uns vorhaben, ich wünsche mir, dass wir sie genauso zusammen erleben wie die letzten 16 Geburtstage. Mit allem, was dazugehört“, betonte die Influencerin.

Bushido zeigte sich tief berührt von den Worten seiner Frau. „Mir geht es genauso und mit dir habe ich genau diesen einen Menschen gefunden, der einem das Leben vervollständigt. Unsere Phasen haben sich verändert, unsere Liebe ist immer stärker geworden“, kommentierte der Rapper.