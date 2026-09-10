Stars Bushido und Anna-Maria Ferchichi gönnen sich einen neuen Rückzugsort

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 14:00 Uhr

Das Promi-Paar hat sich in die Gegend um den Tegernsee verliebt.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi setzen auf einen Zweitwohnsitz am Tegernsee.

Für das Promi-Paar hat die Entscheidung nicht nur mit Erholung zu tun: Eine ganzjährige Miete soll für die Großfamilie sogar günstiger sein als mehrere kurze Urlaube. Seit Januar 2026 leben Bushido und Anna-Maria mit ihren Kindern in Grünwald bei München. Der Tegernsee liegt von ihrem Wohnort nicht weit entfernt und gefällt dem Paar besonders gut. In ihrem gemeinsamen Podcast ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘ erklärte die achtfache Mutter, dass sie Deutschland als Urlaubsziel früher kaum auf dem Schirm hatte.

Das habe sich inzwischen geändert. „Ich merke wirklich, gerade auch seitdem wir in Süddeutschland leben, wie schön Deutschland ist“, schwärmte sie. „Und ich konnte mir früher gar nicht vorstellen, in Österreich, Schweiz oder Deutschland Urlaub zu verbringen.“ Ein Besuch am Tegernsee brachte sie schließlich auf die Idee, dort ein Haus zu mieten. „Die kosten da nicht die Welt“, erklärte die Influencerin. Ihre Vorstellung: eine Hütte am Berg, möglichst direkt am See, die sie das ganze Jahr über nutzen können.

Bushido sieht in diesem Modell auch finanzielle Vorteile. „Selbst wenn wir das Haus oder die Unterkunft ein ganzes Jahr mieten, also wirklich auch in den Monaten, in denen wir vielleicht gar nicht da sind, sind wir auf die Jahresmietkosten billiger, als wenn wir […] nur partiell drei Wochen irgendwo mieten und im Urlaub sind“, schilderte der Rapper. Für die Familie bietet der zweite Wohnort zudem Flexibilität. Bushido beschrieb die kurze Fahrt von Grünwald als ideal für spontane Aufenthalte: Man könne ins Auto steigen, eine halbe Stunde fahren und anschließend ein paar Tage am See verbringen. Vor Ort seien außerdem viele Outdoor-Aktivitäten möglich wie Skifahren oder Mountainbiken.