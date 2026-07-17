Stars Anna-Maria Ferchichis ‚Fernseh-Crush‘ bringt Bushido aus der Fassung

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 14:00 Uhr

Der Rapper bekam einen Eifersuchtsanfall, als es um den früheren Schwarm seiner Frau ging.

Bushido reagiert eifersüchtig auf die Schwärmerei seiner Frau Anna-Maria Ferchichi.

In ihrem gemeinsamen Podcast ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘ geben die Stars immer wieder offene Einblicke in ihre Ehe. In der aktuellen Folge stand das Thema Eifersucht im Mittelpunkt. Zunächst betonte das Paar, dass seine Beziehung auf einer stabilen Vertrauensbasis beruhe. Die Influencerin erklärte: „Ich habe jetzt so ein Grundvertrauen in unsere Ehe. Vielleicht deshalb auch keine Eifersucht.“ Bushido stimmte ihr zu und beschrieb ihre Partnerschaft als besonders eng: „Da passt kein Blatt Papier zwischen. Wir haben einfach keinen Platz, wo etwas entstehen kann.“

Die entspannte Unterhaltung nahm jedoch eine überraschende Wendung, als Bushido auf einen gemeinsamen Kinobesuch aus der Zeit vor ihrer Beziehung zu sprechen kam. Damals habe Anna-Maria sich besonders positiv über einen Schauspieler geäußert – ein Moment, den der 47-Jährige nach eigener Aussage bis heute nicht vergessen hat. „Ich gehe mit dir nicht mehr ins Kino“, sagte er scherzhaft, aber hörbar verärgert.

Anna-Maria erkannte sofort, worauf ihr Mann anspielte. „Ich weiß, was du meinst. Du bist ja echt eifersüchtig“, entgegnete die 44-Jährige. Bushido machte deutlich, dass ihn die Erinnerung bis heute beschäftige. Den Namen des Schauspielers nannte er zwar nicht, doch er betonte: „Ich bin richtig krass sauer. Ich bin so sauer, dass ich, wenn ich diesen Namen lese oder diese Person sehe, so einen Abtörner habe.“

Seine Ehefrau versuchte, die Situation zu entschärfen, und stellte klar: „Boah, der kann doch nichts dafür.“ Doch Bushido hielt an seiner Abneigung fest: „Ist mir sch***egal. Ich habe den gestern schon wieder irgendwo gelesen und den wieder so verflucht.“ Anna-Maria musste über seine Reaktion lachen: „Du bist niedlich. Du bist auf so einen Fernseh-Crush eifersüchtig.“ Damit war für Bushido das Maß voll. Der Musiker reagierte prompt mit einem ironischen Kommentar: „Ach, du hast einen Fernseh-Crush. So nennt man das jetzt, ja?“