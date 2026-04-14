Stars Anna-Maria Zimmermann kritisiert ihre Kollegen aus der Schlagerbranche

Anna-Maria Zimmermann - March 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 14:00 Uhr

Anna-Maria Zimmermann kritisiert ihre Kollegen aus der Schlagerbranche.

Anna-Maria Zimmermann hat keine Lust, andauernd über die Schlagerszene zu sprechen.

Die Sängerin hat offen darüber gesprochen, was sie im Umgang mit einigen Kolleginnen und Kollegen stört und spricht damit ein Thema an, das viele nachvollziehen können. In einem Instagram-Video zur Serie ‚Saunah Dran‘ gibt sie Einblicke in den Alltag hinter den Kulissen. Wenn sie mit anderen Künstlern unterwegs sei, gehe es in Gesprächen häufig ausschließlich um den Job. „Es gibt Leute, die leben nur für den Job. Da gibt’s auch kein anderes Thema“, erklärt sie. Für sie sei das auf Dauer ermüdend, da ihr persönlich der Austausch über andere Lebensbereiche fehle.

Statt sich ständig über Musik, Auftritte oder Karrierepläne auszutauschen, wünscht sie sich Gespräche über persönliche Dinge – etwa Familie, Freizeit oder alltägliche Erlebnisse. Denn immerhin, so verrät Zimmermann im Insta-Clip auch, werde ihr Leben vor allem durch den Alltag mit ihren Kids bestimmt. Doch genau diese Themen kämen oft zu kurz. „Es gibt halt auch Kolleginnen und Kollegen, die reden nur von diesem Thema, immer. Wo ich dann da sitze und denke: Das strengt mich so an“, sagt sie offen. Ihre Aussagen machen deutlich, dass selbst in einer glamourösen Branche der dauerhafte Fokus auf Arbeit belastend sein kann.

Diese Einstellung kommt nicht von ungefähr, denn fast hätte Anna-Maria Zimmermann nicht nur ihre Karriere, sondern ihr gesamtes Leben verloren. Nach einem Hubschrauberabsturz im Jahr 2010 ist ihr linker Arm dauerhaft gelähmt. Dieses Erlebnis hat ihr Leben nachhaltig verändert und auch ihr Umfeld geprägt. Besonders ihre Familie habe darunter gelitten, wie sie später schilderte. Heute scheint für sie klar zu sein, worauf es wirklich ankommt: Gesundheit, Familie und echte Verbindungen zu anderen Menschen.