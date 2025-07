Film Anne Hathaway: Veröffentlichung ihres neuen Films ‚Verity‘ verzögert sich

Anne Hathaway at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2025, 11:53 Uhr

Anne Hathaway's upcoming film Verity has had its release date pushed back to October 2026.

Die Veröffentlichung von Anne Hathaways neuem Film ‚Verity‘ wurde um mehrere Monate verschoben.

Die ‚Der Teufel trägt Prada‘-Darstellerin spielt in der kommenden Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover an der Seite von Dakota Johnson und Josh Hartnett mit. Eigentlich sollte der Thriller am 15. Mai 2026 in die Kinos kommen. Doch Fans müssen sich nun länger gedulden: Amazon MGM Studios haben den Starttermin auf den 2. Oktober 2026 verschoben. Regie führt Michael Showalter.

‚Verity‘ erzählt die Geschichte der Schriftstellerin Lowen Ashleigh, die die Chance bekommt, die letzten drei Bände einer beliebten Buchreihe fertigzustellen. Die eigentliche Autorin Verity Crawford kann aus gesundheitlichen Gründen nicht länger schreiben.

Lowen zieht in das Haus der berühmten Schriftstellerin ein, um deren Notizen zu sichten, und entdeckt, dass Verity nach einem Autounfall kaum noch ansprechbar ist. Zudem erfährt sie, dass Veritys Zwillingsmädchen nur wenige Monate nach dem Unfall gestorben sind. Während Lowen versucht, all diese Informationen zu verarbeiten, verliebt sie sich in Veritys Ehemann Jeremy – und stößt schließlich auf ein autobiografisches Manuskript von Verity, das dunkle Geheimnisse über deren Leben enthüllt.

Der Film ist einer von mehreren Hoover-Romanen, die derzeit fürs Kino adaptiert werden – nachdem ihr Roman ‚Nur noch ein einziges Mal‘ im letzten Jahr große Aufmerksamkeit erhalten hatte. Maika Monroe wurde kürzlich für die Hauptrolle in der Verfilmung von ‚Für immer ein Teil von dir‘ besetzt. Für dieses Projekt hat Colleen Hoover auch am Drehbuch mitgeschrieben. Regie führt Vanessa Caswill.