Stars Anne Menden verrät emotionale Reaktion auf ihre Schwangerschaft

Bang Showbiz | 05.09.2025, 14:00 Uhr

Die GZSZ-Darstellerin schwebt im siebten Baby-Himmel: Sie erwartet ihr erstes Kind.

Anne Menden spricht über den bewegenden Moment, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr.

Die Schauspielerin steht seit über 20 Jahren für ‚GZSZ‘ vor der Kamera. Als Emily Höfer ist sie ein unverzichtbarer Teil der beliebten Daily Soap. Vor wenigen Tagen machte sie auf Instagram süße Neuigkeiten bekannt: Anne wird zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Verlobten Gustav Masurek darf sie sich auf ein gemeinsames Kind freuen.

Im ‚Bild‘-Interview enthüllte sie nun, wie das Paar erfuhr, dass es bald zu dritt sein wird. „Ich war an diesem Tag wegen Kleinigkeiten und von allem total genervt. Irgendetwas war anders. Das kannte ich von mir gar nicht“, erzählte die 39-Jährige. „Dann habe ich den Test gemacht… und wir haben beide sofort geweint.“

Gustav rief erst einmal seine Schwester an, um ihr die frohen Neuigkeiten mitzuteilen – aber auch, um jemanden zu haben, „der klar denken konnte“. Das Paar habe erst „Schock, dann pure Freude“ erlebt: „Wir haben bestimmt eine Stunde lang einfach nur geweint – Tränen des Glücks.“

Anne ist dankbar, dass sie von ihrem Partner so viel Unterstützung erfährt. „Gustav sagt mir wirklich jeden Tag etwas Liebes. Es hört einfach nie auf, und genau das gibt mir so viel Halt“, schwärmte sie. Der ehemalige ‚Bachelorette‘-Teilnehmer sei der „geborene Papa“, zeigte sich Anne überzeugt: „Es war schon immer sein größter Wunsch, Vater zu werden. Das spüre ich in jedem seiner Worte und Gesten.“

Das Paar sieht den Herausforderungen des Elternseins gelassen entgegen: „Wir haben so viele liebe Menschen um uns, die uns unterstützen, dass wir uns getragen fühlen. Und wenn es stressig wird, sind da viele Hände und Herzen, die helfen.“