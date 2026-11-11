Stars Annette Frier hat Erfahrungen mit Wahrsagern

Annette Frier BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 14:00 Uhr

Annette Frier hat Erfahrungen mit Wahrsagern.

Annette Frier glaubt offenbar nicht mehr ganz so selbstverständlich daran, dass Vorhersagen von Wahrsagern nur reine Fantasie sind.

Die Schauspielerin hat selbst eine verblüffende Begegnung mit einer Hellseherin erlebt. Diese prophezeite ihr einen Autounfall und tatsächlich sollte sich die ungewöhnliche Vorhersage einige Zeit später bewahrheiten. Nun übernimmt die 52-Jährige ausgerechnet die Rolle einer Wahrsagerin in einer neuen Hörbuchproduktion von ‚Harry Potter‘.

Im Interview mit ‚Bunte‘ erzählte Frier von ihrem Erlebnis. Bei einer Begegnung mit einer Hellseherin habe diese ihr einen Verkehrsunfall angekündigt. Allerdings sollte es lediglich bei einem Sachschaden bleiben. Besonders ein Detail ihrer Vorhersage blieb der Schauspielerin zunächst im Gedächtnis: Ein Mann mit einer Mütze sollte ebenfalls eine Rolle spielen. „Die hat mir tatsächlich etwas vorausgesagt: Es gibt einen Autounfall. Aber es ist nur Blechschaden. Und ganz komisch, ein Typ mit einer Mütze“, erinnerte sich Frier an die Worte der Frau. Zunächst nahm sie die Prophezeiung offenbar nicht besonders ernst. Erst als sich das angekündigte Ereignis im darauffolgenden Jahr tatsächlich zutrug, musste sie an die Begegnung zurückdenken. Rückblickend bezeichnete sie den Besuch bei der Wahrsagerin als „sehr aufschlussreich“.

Besonders die Übereinstimmung einzelner Details habe sie überrascht. Der Unfall selbst sei zwar ohne Personenschaden geblieben, doch die Beschreibung der Hellseherin habe erstaunlich genau gepasst. „Es war nur Blech. Aber es war ein Typ mit einer Mütze, der aufgeregt hin- und hergerannt ist. Und das Auto war Schrott“, schilderte die Schauspielerin. In diesem Moment sei ihr die frühere Begegnung wieder eingefallen. Ihre spontane Reaktion: „Das darf doch wohl nicht wahr sein!“ Ob die Wahrsagerin tatsächlich einen Blick in die Zukunft werfen konnte, lässt sich natürlich nicht überprüfen. Für Frier dürfte das Erlebnis dennoch nachhaltig Eindruck hinterlassen haben.

Dass sie nun selbst eine Hellseherin verkörpert, ist deshalb eine amüsante Wendung. Für die neue deutschsprachige Audible-Hörbuchreihe der ‚Harry Potter‘-Romane übernimmt sie die Stimme von Professor Sybill Trelawney. Die exzentrische Lehrerin für Wahrsagerei gehört zu den besonderen Figuren der Zauberwelt. Auch die übrige Besetzung kann sich sehen lassen: Daniel Brühl spricht Lord Voldemort, Armin Rohde übernimmt Hagrid, Nina Hoss ist als Professor McGonagall zu hören und Robert Stadlober leiht Professor Snape seine Stimme. Den Auftakt macht ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘, der seit dieser Woche erhältlich ist. Die sechs weiteren Bände sollen anschließend im monatlichen Abstand erscheinen.