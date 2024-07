Die britischen Royals trauern mit den Angehörigen um die beiden Kinder, die am Montag bei einem Messerangriff in Southport getötet wurden. Sowohl das Königspaar als auch das Thronfolger-Paar veröffentlichen nach der grausamen Tat mitfühlende Worte.

Die britische Königsfamilie hat nach der Tragödie in Southport zwei emotionale Erklärungen abgegeben. Bei einem Angriff auf einen Taylor-Swift-Tanzworkshop waren am Montagvormittag zwei Kinder erstochen und neun verletzt worden, davon sechs schwer. Zwei Erwachsene befinden sich ebenfalls in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei von Merseyside mit.

Prinz William (42) und seine Frau Prinzessin Kate (42) übermitteln den betroffenen Familien in ihrem Statement, das auf X (vormals Twitter) sowie in ihrer Instagramstory geteilt wurde, ihr Mitgefühl. "Als Eltern können wir uns nicht einmal im Ansatz vorstellen, was die Familien, Freunde und Angehörigen der Menschen, die heute in Southport getötet oder verletzt wurden, durchmachen müssen."

As parents, we cannot begin to imagine what the families, friends and loved ones of those killed and injured in Southport today are going through.

We send our love, thoughts and prayers to all those involved in this horrid and heinous attack.

Thank you also to the emergency…

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 29, 2024