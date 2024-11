König Charles III. feiert seinen 76. Geburtstag mit der Eröffnung der ersten beiden "Coronation Food Hubs", während die königliche Familie ihm zum Geburtstag gratuliert.

Wie angekündigt arbeitet König Charles III. (76) an seinem Geburtstag am heutigen 14. November. Gut gelaunt besuchte er das erste von zwei "Coronation Food Hubs" im Deptford Handelszentrum in London. Zur Feier des Tages und zur Einweihung der beiden neuen Einrichtungen wird ein "Festival der überschüssigen Lebensmittel" veranstaltet. Bei diesem Festival werden Mahlzeiten angeboten, die aus Lebensmitteln zubereitet wurden, die sonst weggeworfen worden wären.

Während seines Besuchs besichtigte der Monarch in einem langen dunklen Mantel und hellblau-gemusterter Krawatte die neuen Einrichtungen und sprach mit Nutzern und Vertretern von Lebensmittelbanken, Schulen und Gemeindegruppen. Den vielen Schaulustigen winkte er dabei fröhlich zu.

Die Initiative war 2023 vom König persönlich ins Leben gerufen worden. Auf dem Clip, der das Projekt feiert, und der unter anderem auf dem X-Account der Königsfamilie geteilt wurde, ist auch Charles' Ehefrau Königin Camilla (77) zu sehen. Beim Termin im kühlen und bewölkten London war sie allerdings nicht wie eigentlich geplant an der Seite des Geburtstagkindes. Nach einer Atemwegserkrankung hat sie sich zwar wieder zurückgemeldet, doch sie schont sich noch.

Celebrating one incredible year of the Coronation Food Project with @FareShareUK and The Felix Project. Read more about the impact we've made at https://t.co/P2II6xscS1 pic.twitter.com/k5QHcRZaPM

— King Charles III Charitable Fund (@kingcharlesfund) November 14, 2024