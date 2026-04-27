Stars Arbeiter stirbt bei tragischem Unfall während Aufbau von Shakiras Mega-Konzert in Copacabana

Shakira attends the world premiere of Zootopia 2 World Premiere LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 18:00 Uhr

Ein Arbeiter ist bei einem tragischem Unfall während dem Aufbau von Shakiras Mega-Konzert in Copacabana gestorben.

Beim Aufbau der Bühne für ein Großkonzert von Shakira am Strand von Copacabana ist ein Bauarbeiter ums Leben gekommen.

Das bestätigten die Veranstalter des Events, das am 2. Mai im Rahmen von ‚Todo Mundo No Rio‘ stattfinden soll, einer kostenlosen Großveranstaltung in Rio de Janeiro, die regelmäßig Millionen Besucher anzieht und bereits Stars wie Lady Gaga und Madonna begrüßte. Laut Angaben der Organisatoren ereignete sich der tödliche Unfall am Sonntag (26. April) während der Aufbauarbeiten am Nachmittag. In einer Mitteilung heißt es, ein Unglück habe „auf tragische Weise das Leben eines Facharbeiters gefordert, der am Aufbau der Bühnenstruktur beteiligt war“.

Ersthelfer versorgten den Mann zunächst vor Ort, bevor er von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Leider ist der Arbeiter im Krankenhaus verstorben“, teilten die Verantwortlichen weiter mit. Man stehe nun in engem Kontakt mit der zuständigen Firma, deren Team sowie der Familie des Opfers und sichere Unterstützung und Beistand zu. Die Feuerwehr bestätigte später gegenüber dem Magazin ‚People‘, dass der Mann schwere Quetschverletzungen an den unteren Gliedmaßen erlitt. Der Unfall soll sich im Zusammenhang mit einem Hebesystem ereignet haben. Kollegen konnten ihn bereits aus der Maschine befreien, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Spezialisierte Rettungseinheiten der Militärfeuerwehr begannen sofort mit der medizinischen Versorgung und brachten den Verletzten ins Miguel-Couto-Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen konnte sein Leben dort nicht gerettet werden.

Shakira selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Das Konzert in Rio folgt auf einen weiteren Meilenstein in der Karriere der Sängerin: Erst kürzlich trat sie vor mehr als 400.000 Menschen auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt auf, die größte jemals registrierte Menschenmenge an diesem Ort. Das kostenlose Event verwandelte die Stadt in eine riesige Feier, mit Großbildschirmen und zusätzlichen Zuschauerflächen, um dem Andrang gerecht zu werden. Die aktuellen Auftritte sind Teil ihrer laufenden Welttournee, die große Erfolge verzeichnet. Laut ‚Billboard‘ gilt ihre ‚Las Mujeres Ya No Lloran‘-Tour als erfolgreichste lateinamerikanische Tour aller Zeiten, mit Einnahmen von über 421 Millionen Dollar und mehr als 3,3 Millionen Besuchern. Zudem wurde Shakira für die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame 2026 nominiert.