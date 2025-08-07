Musik Arctic Monkeys befeuern Reunion-Gerüchte mit neuem Plattenlabel und überarbeiteter Website

Alex Turner - Arctic Monkeys - Leed Festival 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 14:00 Uhr

Arctic Monkeys appear to be teasing a reunion after establishing a new record company and changing their website.

Die Arctic Monkeys scheinen sich auf ein Comeback vorzubereiten.

Die Indie-Rock-Legenden zogen sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurück: Seit ihrem 2022 erschienenen Album ‚The Car‘ haben sie keine neue Musik veröffentlicht. Außerdem ist die Band seit 2023 nicht mehr live aufgetreten.

Doch bei den Music Week Awards im Mai waren die Anwesenden baff, als Frontmann Alex Turner die Bühne im JW Marriott Grosvenor House in London betrat, um ihrem Manager Ian McAndrew den Strat Award zu überreichen. Das führte zu Spekulationen darüber, dass die Arctic Monkeys ihre Rückkehr ins Rampenlicht planen könnten.

In dieser Woche entdeckten aufmerksame Fans, dass auf der offiziellen Website der ‚I Bet That You Look Good On The Dancefloor‘-Interpreten das Albumcover von ‚The Car‘ entfernt wurde und stattdessen eine neue Seite für einen Newsletter erschien. Außerdem gründeten die Bandmitglieder – neben Turner außerdem Matt Helders, Jamie Cook und Nick O’Malley – am Mittwoch (6. August) ein neues Plattenlabel namens BANG BANG RECORDINGS LLP, das im Handelsregister Companies House eingetragen ist.

Die letzten Alben der Arctic Monkeys führten sie in Richtung Space Rock, doch einige ihrer eingefleischten Fans bevorzugen den früheren Sound der Band. Pelle Almqvist, Frontmann der Alternative-Rock-Band The Hives, äußerte sich zu der musikalischen Entwicklung der Arctic Monkeys und meinte, sie sollten weiterhin die Musik machen, die sich für sie „richtig“ anfühlt.

Auf die Frage nach ihren polarisierenden Alben erklärte der Sänger gegenüber ‚Music Week‘: „Alles, was sie gemacht haben, war gut, es sind nur verschiedene Genres. Ich kann verstehen, dass jemand, der das erste Album geliebt hat, das letzte vielleicht nicht mag, und umgekehrt. Aber wen interessiert das schon? Sie machen das, was sie für richtig halten, und das ist alles, was zählt. Ich mag eigentlich alles von ihnen.“