Stars Ariana Grande: Deshalb konnte sie ihre frühen Songs lange nicht anhören

Ariana Grande - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 10:00 Uhr

Die Sängerin findet es "verrückt", dass sie bereits im Alter von 19 Jahren ein Popstar war.

Ariana Grande brauchte „Zeit und Therapie“, um ihren frühen Ruhm zu schätzen.

Die ‚yes, and?‘-Interpretin begann als Teenager ihre Karriere in den Nickelodeon-Serien ‚Victorious‘ und ‚Sam and Cat‘, bevor sie ihren großen Durchbruch als Popstar hatte. Nun gesteht die Sängerin, dass es schwer für sie war, auf ihre frühe Musik zurückzublicken, weil es eine so schwierige Zeit in ihrem Leben war.

„Das ist eine natürliche Sache, die alle Künstler nachempfinden können. Es gab eine Zeit, in der es mir schwerfiel, die gleiche Dankbarkeit zu empfinden, die ich jetzt für bestimmte Songs und die Musik empfinde… Mit 19 oder 20 ein Popstar zu werden, ist verrückt, und ich denke, diese Erfahrung hat sich ein wenig mit einigen der Songs vermischt“, enthüllt sie in der Youtube-Show ‚Hot Ones‘.

Die 31-Jährige fügt hinzu: „Oder einige der Songs, die emotionaler sind, die Erfahrung, die sie inspiriert hat, kann mit der Musik verbunden werden. Aber mit der Zeit und der Therapie sind wir in der Lage, sie wieder zu verinnerlichen, und so bin ich wirklich stolz und dankbar und glücklich, wenn ich sie höre. Ich denke: ‚Das ist ein guter Song‘. Früher habe ich vielleicht geweint, wenn ich ihn hörte, also ist das eine schöne Sache.“

In der Folge spricht Ariana auch über ihre Reaktion darauf, dass ihre Musik vor der Veröffentlichung im Internet geleakt wurde. „Es ist wirklich schwer für mich, weil es wirklich entmutigend und enttäuschend ist. Es ist sch***e. Ich versuche ständig herauszufinden, wie die Leute an Sachen kommen“, offenbart sie. Diese Erfahrung sei sehr „frustrierend“ und „entmenschlichend“.