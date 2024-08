Stars Ariana Grande: Familie reagiert mit Unverständnis auf ihren Veganismus

Ariana Grande - July 2024 - Olympic Games - Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 08:00 Uhr

Die Musikerin verzichtet bewusst auf tierische Produkte - ihre Familie findet's komisch.

Ariana Grandes Familie „vergisst“, dass sie Veganerin ist.

Die Popsängerin setzt bereits seit 2013 auf rein pflanzliche Kost. Trotz dieser langen Zeitspanne könne sich niemand in ihrer Familie daran erinnern, dass sie kein Fleisch isst. Bei einem Auftritt in der Youtube-Show ‚Hot Ones‘ erzählt Ariana: „Es ist so lustig, weil es meine Familie immer vergisst… Ich glaube nicht, dass sie es vergessen, ich glaube, sie wollen sich nicht daran erinnern.“

Gerade ihre Großmutter sei taub, wenn es um dieses Thema gehe. Die ‚thank u, next‘-Hitmacherin, die eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt ist, berichtet: „Meine Nonna bietet mir immer Fleischbällchen an und ich sage: ‚Nein, danke, ich ernähre mich immer noch pflanzlich.'“

Zum Glück ist die 31-Jährige mit ihrer Ernährungsform kein gänzlicher Paradiesvogel in ihrer Familie. „Ich bin nicht allein, mein Schwager Hale [Leon] ist Veganer, also haben wir uns gegenseitig“, erzählt sie.

In einem vergangenen Interview hatte die Chartstürmerin erklärt, warum sie sich vegan ernährt. „Ich liebe Tiere mehr als die meisten Menschen, kein Scherz. Aber ich glaube fest an eine vollwertige, pflanzliche Ernährung, die dein Leben verlängern und dich rundum glücklicher machen kann“, sagte sie der Zeitung ‚Daily Mirror‘. Allerdings sei das Angebot an veganer Kost oft limitiert. „Es ist schwierig, auswärts zu essen, aber ich bleibe einfach bei dem, was ich kenne – Gemüse, Obst und Salat – und wenn ich nach Hause komme, esse ich etwas anderes“, schilderte die ‚7 rings‘-Interpretin.