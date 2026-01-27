Stars Ariana Grande gibt zu, dass eine Karrierepause ‚wahrscheinlich gesund‘ wäre

Ariana Grande räumt ein, dass es für sie „gesund“ wäre, eine Pause von ihrer Karriere einzulegen.

Die 32-jährige Sängerin arbeitet seit ihrer Teenagerzeit ununterbrochen in Musik und Schauspiel, seit sie mit der Nickelodeon-Serie ‚Victorious‘ berühmt wurde, und erkennt an, dass es ihr guttun könnte, das Tempo etwas zu drosseln. Ariana sagte gegenüber ‚Vogue Japan‘: „Ich denke, das wäre wahrscheinlich gesund. Ich bin es nicht gewohnt, Pausen zu machen. Aber ich weiß, dass ich sehr gewachsen bin, als ich mir während der Dreharbeiten zu ‚Wicked‘ eine Auszeit von der Musik genommen habe … Aber ja, die letzten Jahre waren ziemlich pausenlos. Und mit ‚letzte Jahre‘ meine ich 15.“ Die ‚Wicked: For Good‘-Darstellerin erklärte, dass sie in den kommenden Jahren nach mehr „Balance“ suche. Sie sagte: „Balance ist das Ziel für die nächsten 15 Jahre. Ich glaube nicht, dass sie so aussehen werden wie die vergangenen 15 Jahre. Ich denke, es wird mehr Ausgewogenheit geben.“

Unterdessen spielte Grande Glinda in den beiden ‚Wicked‘-Filmen und erklärte, dass sie vollkommen in die Rolle eingetaucht sei. Die Sängerin von ‚One Last Time‘ erinnerte sich: „Ich habe viel Zeit damit verbracht, zwischen den Zeilen zu lesen und kleine Ideen dazu aufzuschreiben, was auf dem Weg passiert sein könnte, das sie unsicher gemacht hat. […] Manchmal spielen wir eine Rolle, und manchmal lassen wir unsere Schutzmauern fallen.“

Grande entwickelte während der Dreharbeiten eine regelrechte „Schwesternschaft“ mit ihrer ‚Wicked‘-Co-Darstellerin Cynthia Erivo, obwohl die beiden vor ihrem ersten Treffen nie gemeinsam vorgesprochen hatten. Sie sagte: „Wir haben sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und sind sehr unterschiedliche Menschen. Und dennoch haben wir uns die Zeit genommen, einander kennenzulernen und uns während dieses Prozesses umeinander zu kümmern … Ich glaube, es sollte einfach so sein.“ Die ‚Yes, And?‘-Künstlerin fügte hinzu: „Wir haben gut aufeinander aufgepasst und sehr hart gearbeitet, und es war die erfüllendste Arbeit meines Lebens. Ich würde es heute sofort wieder genauso machen.“