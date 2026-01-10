Musik Ariana Grande plant derzeit keine neue Musik

10.01.2026

Die Sängerin ist derzeit zu eingepannt mit ihrer Tour, um überhaupt an neue Musik zu denken.

Ariana Grande bräuchte „ein zusätzliches Gehirn und vier weitere Arme“, um ein neues Album zu machen.

Die ‚Wicked‘-Darstellerin hat bestätigt, dass es „definitiv“ keine neue Musik von ihr geben wird, bevor sie im Juni ihre ‚Eternal Sunshine‘-Tour startet, da sie mit anderen Verpflichtungen stark eingespannt ist. Gegenüber ‚Variety‘ sagte sie über die Möglichkeit eines neuen Albums: „Nein – definitiv nicht. Vor Mai kommt nichts.“ Außerdem wurde die Sängerin mit den folgenden Worten zitiert: „Ich liebe [die Fans] so sehr, aber manchmal möchte ich fragen: ‚Glaubt ihr, es gibt da draußen noch eine andere Version von mir, die Zeit hatte, ein Album zu schreiben?‘ Noch nicht – aber bald genug.“

Nachdem das Interview veröffentlicht worden war, stellte Ariana – die ihr letztes Album ‚Eternal Sunshine‘ im März 2024 herausgebracht hat – ihre Aussagen auf Instagram klar. Auf einem Fan-Account, der den ‚Variety‘-Artikel teilte, kommentierte sie: „Tja, ich habe nie ‚aber bald genug‘ gesagt oder irgendwelche Monate erwähnt! Lol meine Güte. Alles, was ich gesagt habe, war ’nein‘ und ‚glauben sie, es gibt irgendwo einen Klon von mir‘! Da muss es einen Zoom-Glitch oder so gegeben haben. Aber hallo und ich liebe euch alle.“ In einem zweiten Kommentar unter demselben Beitrag fügte die Chartstürmerin hinzu: „Ma’am, ich bräuchte ein zusätzliches Gehirn und vier weitere Arme.“

Kürzlich verriet Ariana, dass die Vorbereitungen für ihre erste Tour seit sieben Jahren „auf einem guten Weg“ seien. Im Gespräch mit ‚E! News‘ erzählte sie bei den Critics Choice Awards: „Ich arbeite seit Monaten an der Setlist. Sie ist auf einem guten Weg, aber wir werden es erst wirklich wissen, wenn wir mit den Proben anfangen – die sehr bald beginnen – und wir alles praktisch ausprobieren, um zu sehen, ob es Sinn ergibt oder nicht.“