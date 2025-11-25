Musik Ariana Grande: Schauspielerei hat ihr geholfen, Beziehung zur Musik und zum Touren zu ‚heilen‘

Ariana Grande - New York - November 16, 2023 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 18:00 Uhr

Die Sängerin enthüllt, wie wichtig ihre Auszeit von der Musik für sie war.

Ariana Grande ist dankbar für ihre Auszeit von der Musik.

Die Popsängerin konzentrierte sich zuletzt auf die Schauspielerei und stand für die zweiteilige Verfilmung des Musicals ‚Wicked‘ vor der Kamera. Nun bereitet sie sich darauf vor, im kommenden Jahr für ihre ‚Eternal Sunshine‘-Tour auf die Bühne zurückzukehren. Die Pause habe der Chartstürmerin geholfen, ihre Verbindung zur Musik wiederaufzubauen.

Im Gespräch mit Nicole Kidman für das ‚Interview‘-Magazin sagte sie: „Ich bin dafür wirklich dankbar und freue mich darauf – und zwar auf eine Art, die sich für mich ganz anders anfühlt. Ich habe in den vergangenen Jahren einfach meine Beziehung zur Musik und zum Touren geheilt.“ Die 32-Jährige fügte hinzu: „Ich habe viel Zeit damit verbracht, mein gesamtes System in Bezug auf das Musikmachen neu zu ordnen. Mit ‚Eternal Sunshine‘ fühlte sich das für mich wie eine ganz andere Erfahrung an.“

Die ‚Thank U, Next‘-Sängerin erklärte, dass ihr die Zeit fernab der Branche geholfen habe, den Druck des Ruhms von der Freude am Kreativsein zu trennen. Außerdem habe ihr die Schauspielerei – und ihre Rolle als Glinda in ‚Wicked‘ – die Kraft gegeben, mit einer neuen Perspektive an die Musik heranzugehen. „Ich glaube, die Zeit weg davon hat mir geholfen, bestimmte Teile davon zurückzugewinnen und Gefühle, die vielleicht eher zu meiner Beziehung zum Ruhm oder zu den Dingen gehören, die mit dem Künstlersein einhergehen, in eine andere Schublade zu packen und zu sagen: ‚Okay, ich muss dieses Ding, das ich liebe, nicht loslassen'“, erläuterte sie.