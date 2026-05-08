Musik Ariana Grandes neues Album ‚Petal‘ ist ‚ein bisschen wild‘

Ariana Grande - 83rd Annual Golden Globe Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 11:00 Uhr

Ariana Grandes neues Album ‚Petal‘ ist „ein bisschen wild“.

Die 32-jährige Popikone hat angekündigt, ihr mit Spannung erwartetes achtes Studioalbum im Juli zu veröffentlichen. Nun verriet Ariana weitere Details zu der neuen Platte und erklärte, sie stamme aus einem Teil von ihr, den sie zuvor „zu schüchtern oder zu höflich“ gewesen sei anzusprechen. Außerdem gehe es darum, sich den „Monstern“ in ihrem Kopf zu stellen. In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte Ariana das Konzept von ‚Petal‘: „Überraschung! Es heißt ‚Petal‘. Im Grunde geht es um etwas, das voller Leben ist und durch die Risse von etwas Kaltem, Hartem und Herausforderndem wächst. Es geht irgendwie darum, sich von allen möglichen negativen Bindungen zu lösen, egal ob es meine eigenen Monster in meinem Kopf sind, äußere Stimmen oder Dinge, die mir nicht mehr guttun.“

Für Ariana sei die Platte ein „Schreibexperiment“ gewesen, das als Vorlage diente, damit sie über eine Sache sprechen und etwas Persönliches teilen könne, „während die Menschen es auf ihre eigene Weise interpretieren und auf ihr eigenes Leben anwenden können“. Sie fügte hinzu: „Es ist auch ein bisschen wild. Es kommt definitiv aus einem Teil von mir, den ich vorher vielleicht zu schüchtern oder zu höflich war anzusprechen. Und jetzt fühlt es sich einfach an wie: Sch*** drauf.“

Ariana veröffentlichte ihr letztes Album ‚Eternal Sunshine‘ im März 2024. Die Platte enthielt mehrere Hitsingles, darunter ‚We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)‘, ‚Yes, And?‘ und ‚The Boy Is Mine‘. ‚Eternal Sunshine‘ stieg auf Platz eins der Billboard 200 ein und wurde das am längsten auf Platz eins platzierte Album ihrer Karriere.

In den vergangenen Jahren konzentrierte sich Ariana allerdings hauptsächlich auf ihre Schauspielkarriere und spielte Glinda in der erfolgreichen ‚Wicked‘-Filmreihe. Nun kehrt sie groß ins Musikgeschäft zurück: Ihre ‚Eternal Sunshine‘ Tour startet am 6. Juni in Oakland, bevor ‚Petal‘ am 31. Juli erscheint. In einem Gespräch mit ‚Interview Magazine‘ erklärte Ariana vergangenes Jahr, dass ihre Arbeit an den ‚Wicked‘-Filmen ihr geholfen habe, ihre Beziehung zu ihrer Karriere zu „heilen“. Sie sagte dem Magazin: „Ich habe kleine Schritte gemacht, um meine Beziehung zur Musik und zum Touren zu heilen, und ich glaube, meine Zeit mit Glinda und die Schauspielerei haben mir wirklich geholfen, die Stärke dafür aufzubauen. Ich glaube, Musik und Touren waren vorher mit einigen Traumata verbunden, und ich spüre, wie sich diese langsam auflösen. Das ist etwas außergewöhnlich Schönes.“