Film Ariana Grande: Sie wollte eigentlich eine andere ‚Wicked‘-Rolle

Wicked UK Premiere 2024 - Ariana Grande - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 16:00 Uhr

Ariana Grande sprach ursprünglich für die Rolle der Elphaba in ‚Wicked‘ vor.

Die 31-jährige Pop-Ikone spielt Glinda in dem neuen Film von Regisseur Jon M. Chu – der auf dem Musical von Stephen Schwartz basiert – aber der Filmemacher hat verraten, dass Ariana sich zunächst für Cynthia Erivos grüne Hexe Elphaba Threpp beworben und während des Vorsprechens alle Lieder der Figur gesungen hatte.

In einem Interview mit Entertainment Weekly sagte Chu: „Wir bekamen gemischte Botschaften. Ich dachte mir: ‚Natürlich kommt sie wegen Glinda.‘ Und dann sagte mein Casting-Direktor: ‚Nein, ich glaube, sie denkt, dass sie für Elphaba kommt.‘ Ich dachte mir: ‚Das war nicht der Plan.‘ Und sie sagen: ‚Nun, sie hat diese Rolle vorbereitet.‘ Sie war nett zu mir, und ich war nett zu ihr. Wir ließen sie einfach machen. Aber in meinem Kopf dachte ich: ‚Warum singt sie jetzt gerade Elphaba?‘ Vielleicht, weil sie diese in der Vergangenheit gesungen hat, aber für mich war sie immer eine Glinda. Wir kannten uns nicht gut genug, um zu sagen: ‚Okay, lass uns das Missverständnis hier klären. Wir sind für Glinda hier. Richtig?‘“

Ariana bestätigte kürzlich, dass sie tatsächlich für beide Rollen vorgesprochen hatte, auch wenn sie „insgeheim wusste, dass sie nur für Glinda bestimmt war“. Im Podcast ‚Sentimental Man‘ sagte die Schauspielerin: „Ich hatte immer eine Ahnung in meinem Herzen, dass es Glinda sein würde, aber ich hörte wirklich gemischte Dinge von Leuten, die sagten: ‚Oh, sie wollen vielleicht, dass du für beide vorsprichst.‘ Und ich dachte mir: ‚Ich denke, das liegt daran, dass sie nicht wissen, was meine Stimme ist, und vielleicht denken sie, dass ich stimmlich besser für Elphaba geeignet wäre.‘ Ich wusste insgeheim, dass ich nur für Glinda bestimmt war.“

Der kommende Fantasy-Film, in dem auch Jonathan Bailey, Ethan Slater, Jeff Goldblum und Michelle Yeoh mitspielen, folgt der aufblühenden Freundschaft zwischen zwei jungen Hexen, bevor ihre Beziehung vom Zauberer von Oz zerstört wird, der nach einem Sündenbock sucht, um die negative Aufmerksamkeit von ihm abzulenken. Um Glinda richtig zum Leben zu erwecken, bestand Grande darauf, während der Produktion live zu singen, was sie als „selbstverständlich“ bezeichnete. Sie erzählte ‚E! News‘: „Für Cynthia und mich war es sofort selbstverständlich. Wir dachten beide: ‚Na klar, wir singen live.‘“ Ihr 37-jähriger Co-Star stimmte dem zu und fügte hinzu, dass es „etwas Besonderes“ sei, auf diese Weise aufzutreten und zu filmen. Erivo sagte: „Es ist etwas Besonderes an dem, was passiert, wenn Musik live in einem Raum gespielt wird.“ ‚Wicked‘ kommt am 22. November 2024 in die Kinos.