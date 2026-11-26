Stars Ariana Grande stellt klar: ‚Ich löse mich nicht in Luft auf‘

Ariana Grande at Fockers In Law Premiere Nov 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 10:00 Uhr

Ariana Grande möchte sich nach den Werbeterminen für 'Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich' etwas aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Ariana Grande hat klargestellt, dass sie auch während ihrer angekündigten Auszeit in der Öffentlichkeit präsent sein wird.

Die Sängerin möchte sich zwar vorerst aus dem Rampenlicht zurückziehen, aber keineswegs komplett von der Bildfläche verschwinden. Im Sommer hatte Ariana angekündigt, nach dem Ende ihrer ‚Eternal Sunshine‘-Tour am 1. September und den Werbeterminen für ihren neuen Film ‚Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich‘, der am Donnerstag (26. November) im Kino startet, kürzertreten zu wollen.

Im Podcast ‚Las Culturistas‘ scherzte Moderator Bowen Yang, sie würde sich damit quasi in den Ruhestand verabschieden. Ariana griff den Scherz auf und antwortete: „Ja. Danach ist Schluss. Auf Wiedersehen. Ich löse mich in Luft auf.“ Anschließend stellte die 33-Jährige klar: „Ich werde sehr präsent sein. Ich werde viel unterwegs sein und mich zeigen. Ich bin schließlich ein Mensch, der lebt. Ich löse mich nicht einfach in Luft auf.“ Auch ihre Kosmetikmarke R.E.M. Beauty werde während der Auszeit weiterhin ein wichtiger Teil ihres Alltags bleiben. Ariana erklärte, sie werde über die Website und den Instagram-Account des Unternehmens erreichbar sein und weiterhin fleißig Lipgloss auftragen.

Anfang August hatte ein Sprecher der ‚Wicked‘-Schauspielerin bestätigt, dass diese sich nach Abschluss ihrer Tournee und ihrer Filmverpflichtungen „aus der Öffentlichkeit zurückziehen“ werde. In einer Erklärung gegenüber dem Magazin ‚People‘ hieß es: „Sie freut sich darauf, die Tournee abzuschließen und sie gesund und glücklich mit einem Höhepunkt zu beenden. Anschließend möchte sie sich eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichen Auftritten und beruflichen Verpflichtungen gönnen, die sie einer endlosen und anhaltenden öffentlichen Beobachtung ausgesetzt haben.“ Die Tour sei für die ‚petal‘-Interpretin eine wunderschöne Erfahrung gewesen. Sie liebe ihre Fans und habe jeden Moment davon sehr genossen.

Wenige Tage später wandte sich Ariana bei einem Konzert mit einer vierminütigen Ansprache an ihr Publikum. Dabei betonte sie, dass die Entscheidung für ihren Rückzug keineswegs spontan gefallen sei: „Die Ankündigung von gestern war keine Kurzschlussreaktion. Ich hatte diesen Schritt schon lange im Stillen geplant. Es war eine bewusste und stärkende Entscheidung.“ Zudem wies sie Behauptungen zurück, wonach negative Kommentare über ihr Aussehen in den sozialen Medien sie zu dieser Auszeit bewogen hätten. „Ganz gleich, welche Stimmen da draußen zu hören sind: Nichts wird meine Realität verzerren oder für mich realer sein können als diese Liebe, die wir miteinander teilen“, betonte Ariana.