Musik Ariana Grande weint vor Freude über vier Grammy-Nominierungen

Ariana Grande at Focker-In-Law premiere - Getty - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 11:00 Uhr

Ariana Grande weint vor Freude über ihre vier Grammy-Nominierungen.

Für Ariana Grande ist es ein ganz besonderer Moment: Die Sängerin ist bei den Grammy Awards 2027 gleich viermal nominiert worden.

Als sie von der Nachricht erfuhr, konnte sie ihre Gefühle offenbar kaum zurückhalten. Auf Instagram verriet die 33-Jährige, dass sie vor Freude geweint habe. Besonders stolz sei sie auf die Anerkennung für ihr aktuelles musikalisches Schaffen. Grande darf sich unter anderem Hoffnungen auf Auszeichnungen in den Kategorien Song des Jahres und Bestes Musikvideo für ‚Hate That I Made You Love Me‘ machen. Außerdem wurde ihr Album ‚Petal‘ als Bestes Pop-Gesangsalbum berücksichtigt. Eine weitere Nominierung erhielt sie gemeinsam mit Cynthia Erivo für ‚For Good‘ aus dem Musicalfilm ‚Wicked: Teil 2‘ in der Kategorie Beste traditionelle Pop-Gesangsdarbietung.

Wie überwältigt sie von den Neuigkeiten war, machte die Musikerin in einem emotionalen Instagram-Beitrag deutlich. „Hallo! Einen wunderschönen Tag! Ich weine!!!!!!!!!!“, schrieb sie zunächst. Anschließend bedankte sie sich bei der Recording Academy für die Anerkennung ihrer Arbeit. „Ich bin gerade so überwältigt, dass mir die Worte fehlen. Aber zunächst einmal einfach: Vielen, vielen Dank, Grammys, dass ihr mein liebes Album ‚Petal‘ und ‚Hate That I Made You Love Me‘ auf diese Weise gewürdigt habt.“ Sie sei unglaublich stolz auf dieses musikalische Gesamtwerk. Die Nominierungen seien eine große Ehre für sie.

Ihre Freude teilte Grande auch mit den Menschen, die an der Entstehung des Albums beteiligt waren. Besonders hob sie die Produzenten und Songwriter Ilya Salmanzadeh und Max Martin hervor, mit denen sie bereits seit zwölf Jahren zusammenarbeitet. „Natürlich teile ich diese Anerkennung mit meinen außergewöhnlichen Co-Produzenten und lieben Freunden Ilya und Max“, schrieb sie. Die gemeinsame Arbeit habe ihr ermöglicht, sich musikalisch weiterzuentwickeln und neue kreative Wege einzuschlagen. Dafür sei sie beiden sehr dankbar. Sie hätten ihre künstlerische Neugier stets unterstützt und sie auch als Songwriterin und Produzentin gefördert.

Ein besonderer Dank ging außerdem an Christian Breslauer. Der Regisseur hatte das Musikvideo zu ‚Hate That I Made You Love Me‘ inszeniert und erhielt durch die Nominierung ebenfalls eine Grammy-Anerkennung. Grande lobte seine Fähigkeit, die Botschaft ihrer Songs visuell zum Leben zu erwecken. Jedes einzelne Bild solle die inhaltliche Wahrheit eines Liedes widerspiegeln. Abschließend bezeichnete die Sängerin die gesamte Veröffentlichung von ‚Petal‘ als eine besonders bedeutungsvolle Erfahrung. Die vier Nominierungen seien eine unerwartete und umso schönere Ergänzung dazu. „Also nochmals: Danke, danke, danke“, fasste sie ihre Freude zusammen. Die Grammy Awards 2027 werden am Sonntag, dem 7. Februar, in der Crypto.com Arena in Los Angeles verliehen. Die Veranstaltung wird live beim US-Sender ABC übertragen und außerdem bei Disney+ und Hulu gestreamt.