Stars Ariana Grande: Stolz auf ihren „unglaublichen“ Freund Ethan Slater

Ariana Grande - 96th Annual Academy Awards - Arrival- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 11:00 Uhr

Ariana Grande sprach darüber, dass sie „so glücklich“ darüber sei, dass die Welt ihren Freund Ethan Slater kennenlernt.

Das Paar hatte sich am Set von ,Wicked‘ kennengelernt und ist auf einer Pressetour für den ersten Teil der Verfilmung des kultigen Musicals gewesen.

Die ,Thank U, Next‘-Musikerin lobte ihren „unglaublichen“ Partner, der ihr auf dem roten Teppich geholfen hat. Die Künstlerin verriet gegenüber ,Entertainment Tonight‘: „So ist es immer. Er ist immer bezaubernd und in diesem Film ist er so unglaublich. Er ist so ein unglaublicher Mensch. Ich bin so glücklich darüber, dass die Leute ihn kennenlernen. Mein Herz ist sehr glücklich.“ Der 32-jährige Schauspieler, der in dem Film die Rolle des Boq spielt, ist „dankbar“, seine Freundin auf ihrer Reise begleiten zu können. Die beiden Stars sind seit Juli 2023 liiert, kurz bevor Ethan die Scheidung von Lilly Jay einreichte, wobei Slater vor kurzem verriet, dass es „wirklich hart“ gewesen sei, ihre Beziehung so intensiv unter die Lupe genommen zu sehen. Ethan erklärte gegenüber dem ,GQ‘-Magazin: „Natürlich ist es ein echt super großes Jahr gewesen. Ich glaube, es war wirklich schwierig, dass Dinge in deinem Privatleben von der Öffentlichkeit kommentiert und betrachtet wurden. Es gab viele große Veränderungen im Privatleben, die wirklich passierten, also ist es wirklich schwer zu sehen, wie Leute, die nichts von dem wissen, was passiert, Kommentare dazu abgeben und Spekulationen anstellen und dann Dinge über die Menschen, die man liebt, falsch verstehen.“