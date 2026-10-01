Stars Pete Davidson: Beziehung mit Kim Kardashian war ‚zu viel‘

Pete Davidson at the Met Gala in New York - Getty - May 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 09:00 Uhr

Pete Davidson verrät, warum seine Beziehung mit Kim Kardashian nicht funktioniert hat.

Pete Davidson empfand seine Beziehung mit Kim Kardashian als „ein bisschen zu viel“.

Der 32-jährige Schauspieler war zwischen Oktober 2021 und August 2022 mit der 45-jährigen Reality-TV-Darstellerin liiert. Letztlich fiel es ihm jedoch schwer, mit dem enormen öffentlichen Interesse und den Spekulationen über sein Liebesleben umzugehen. Pete, der in der Vergangenheit offen über seinen Drogenkonsum und seine psychischen Probleme gesprochen hat, enthüllte gegenüber ‚Variety‘: „Schau, Mann, das ist eine wirklich schwierige Umgebung, wenn man nicht dafür gemacht ist. Eine Sache, die ich an Kim und ihrer ganzen Familie liebe, ist, dass sie sagen: ‚Das ist es, was wir machen.‘ Ich fand das sehr attraktiv und reif.“

Pete betonte, dass er nie zu irgendetwas gedrängt wurde, an dem er nicht teilnehmen wollte. Kim sei sehr respektvoll gewesen. „Aber der Wahnsinn dieses Lebensstils – überall verfolgt zu werden, Sicherheitsleute zu haben und ständig über die Schulter schauen zu müssen – war für jemanden mit psychischen Problemen und damals auch Drogenproblemen ein bisschen zu viel für mich“, räumte er ein. Böse Worte über seine Ex verlor der Comedian nicht: „Aber wir verstehen uns gut, und ich empfinde viel Liebe für sie. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse.“

Pete hatte bereits früher verraten, dass er den öffentlichen Rummel um sein Privatleben als „traumatisch“ empfunden habe. Der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star war im Laufe der Jahre mit zahlreichen berühmten Frauen liiert, darunter Kim Kardashian, Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber und Phoebe Dynevor. Pete ärgerte sich jedoch darüber, dass die Öffentlichkeit ihn häufig eher wegen seiner prominenten Beziehungen als wegen seines komödiantischen Talents kannte. „Irgendwann war ich einfach … Ich war es wirklich leid, dass sich meine gesamte Karriere nur um mein Privatleben zu drehen schien“, gestand er in der Sendung ‚The Breakfast Club‘.

Der Filmstar, der mit seiner Ex-Partnerin Elsie Hewitt die zehn Monate alte Tochter Scottie hat, ergänzte: „Und das zu durchleben, ist irgendwie traumatisch. Nicht, dass ich mich als Opfer darstellen will, aber es ist traumatisch, ständig in seinem eigenen Mist zu leben.“