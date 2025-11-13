Stars Ariana Grande und Ethan Slater: Sie arbeiten hart an ihrer Beziehung

Ariana Grande at Wicked For Good premiere in London - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2025, 09:00 Uhr

Die Stars schaffen es trotz ihrer vollen Terminkalender, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten.

Ariana Grande und Ethan Slater schaffen es trotz ihrer vollen Terminkalender, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten.

Die 32-jährige Sängerin und der 33-jährige Schauspieler sind seit Juli 2023 ein Paar und trotz des Drucks, der mit Ruhm und Erfolg einhergeht, immer noch glücklich zusammen.

Ein Insider berichtete ‚People‘: „Beide haben viel zu tun, aber ihre Beziehung ist echt.“ Das verliebte Paar war in den letzten Tagen damit beschäftigt, für seinen neuen Film ‚Wicked: Teil 2‘ zu werben, obwohl sie dieses Jahr selten zusammen gesehen wurden. Der Insider sagte: „Sie unterstützen sich gegenseitig unglaublich in ihrer Karriere und freuen sich sehr darauf, dass alle ihren neuen Film sehen können.“

Anfang dieser Woche erklärte ein weiterer Insider, dass Grande und Slater es „immer vorgezogen haben, zurückhaltend zu sein“. Zudem sei sich das Promi-Paar der Online-Spekulationen über den Stand seiner Beziehung bewusst. „Ariana und Ethan sind immer noch ein Paar, aber sie haben die Gerüchte im Internet gesehen und es ist nicht leicht für sie. Sie waren beide bei der Premiere am Leicester Square und der After-Party in der Brasserie Zedel, haben aber darauf geachtet, nicht zusammen gesehen zu werden“, so der Beobachter gegenüber der ‚Bizarre‘ Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘. Grande und ihr Wicked-Co-Star möchten unbedingt vermeiden, dass ihre Romanze in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Der Insider fügte hinzu: „Das schürt natürlich die Spekulationen um sie, aber sie möchten nicht, dass ihre Beziehung in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Als Ariana die After-Party verließ, ging sie zurück in ihre Hotelsuite.“