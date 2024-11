Stars Ariana Grande: ‚Wicked‘-Gesang hat nichts mit Pop-Performances zu tun

Wicked UK Premiere 2024 - Ariana Grande - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2024, 09:00 Uhr

Die Sängerin kann klare Unterschiede zwischen ihren verschiedenen Rollen feststellen.

Ariana Grande ist der Meinung, dass das Singen in ‚Wicked‘ eine „völlig andere“ Erfahrung war als ihre Auftritte als Popstar.

Die ‚thank u, next‘-Hitmacherin spielt Glinda in der zweiteiligen Verfilmung des beliebten Musicals. Trotz ihrer umfangreichen Gesangs- und Tanzerfahrung findet die 31-Jährige, dass die Performance in dem Film ganz andere Fähigkeiten von ihr verlangte, als sie bisher auf der Bühne zeigte.

„Wenn ich singe, erzähle ich normalerweise meine eigene Geschichte, aber hier ging es darum, eine ganz andere Geschichte zu erzählen und auf eine Art und Weise zu verschwinden, wie ich es bei meinen Auftritten nie tue“, schildert sie gegenüber dem ‚Best‘-Magazin. „Alles, von der Art, wie ich singe, bis hin zu meinen Bewegungen und meiner Körperlichkeit, musste völlig anders sein, um diese Figur zu spielen. Ich habe auch viel als Stunt-Sängerin gearbeitet, was auch sehr anders war.“

Die Sängerin schwärmt von der Zusammenarbeit mit Cynthia Erivo, die Elphaba spielt. Ihr Co-Star sei weit mehr als nur eine Kollegin. „Ich habe jede Minute der Zusammenarbeit mit ihr geliebt. Sie ist so talentiert und einfach ein wunderbarer Mensch. Sie wurde wie eine Schwester für mich“, schwärmt die Musikerin. „Und die Art und Weise, wie sie ihre Rolle zum Leben erweckt, ist einfach unglaublich zu sehen. So viele unglaubliche Frauen haben diese Rollen gespielt, aber die Art und Weise, wie Cynthia Elphaba zum Leben erweckt, ist einfach außergewöhnlich schön.“ Ariana betont: „Ich liebe sie und kann es kaum erwarten, dass alle erleben, was sie in die Rolle einbringt.“