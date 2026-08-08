Musik Ariana Grande will London-Shows für Konzert-Special filmen

Ariana Grande - November 2024 - Wicked premiere - Royal Festival Hall - London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2026, 12:00 Uhr

Die Popsängerin tritt vor ihrer Auszeit an zehn Tagen in der Londoner O2 Arena auf.

Ariana Grande wird ihre London-Konzerte für ein bevorstehendes Special filmen.

Die 33-jährige Sängerin wird am kommenden Wochenende eine zehntägige Konzertreihe ihrer ‚Eternal Sunshine‘-Tour in der O2 Arena starten. Die Auftritte sollen für ein neues Streaming-Special aufgezeichnet werden. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘ in der Kolumne ‚Bizarre‘: „Trotz all des Trubels um sie herum hat sie es sehr genossen, wieder als Popstar auf der Bühne zu stehen. Sie hätte nie gedacht, dass sie noch einmal auf Tour gehen würde, und wird dies sicherlich sehr, sehr lange nicht mehr tun. Deshalb möchte sie ‚Eternal Sunshine‘ für die Ewigkeit festhalten.“

Der Insider ergänzte: „Es ist außerdem das perfekte Geschenk für ihre Fans, während sie sich eine Auszeit vom Rampenlicht nimmt.“ Die Nachricht kommt, nachdem Ariana angekündigt hatte, sich nach dem Ende ihrer Tour aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Vergangene Woche nahm sich die Musikerin während ihres Konzerts in Chicago Zeit, um ihren Fans zu erklären, dass die Auszeit bereits im Voraus geplant worden sei. Während einer vierminütigen Ansprache an das Publikum sagte Ariana: „Können wir heute Abend ein bisschen ehrlich miteinander sein? Die Ankündigung, die gestern gemacht wurde, war keine reaktive oder impulsive Entscheidung. Es ist etwas, das ich geplant hatte.“

Die ‚Wicked‘-Darstellerin sprach von einer „wohlüberlegten“ und „selbstbestimmten“ Entscheidung. „Ich habe sie still und heimlich vor langer Zeit getroffen“, betonte sie. Ariana wies Behauptungen zurück, wonach die Kritik an ihrem Körper in den sozialen Medien sie zu einer Auszeit gezwungen habe. „Ganz egal, welche Stimmen da draußen zu hören sind, nichts wird in der Lage sein, meine Realität zu verzerren oder für mich realer zu sein … als diese Liebe, die wir miteinander teilen“, erklärte sie. Ihre Tour sei eine „der heilsamsten, schönsten, richtigsten und besonderen Erfahrungen“, die Ariana je gemacht habe.